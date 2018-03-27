Международный пункт пропуска в речном порту Благовещенска должен увеличить время своей работы

В преддверии летней навигации и открытия туристического сезона в администрации Амурской области обсудили вопросы повышения эффективности работы международного пункта пропуска «Благовещенск». Как отметил зампред областного правительства Андрей Донец , последние несколько лет Приамурье входит в число регионов — лидеров по приему китайских туристов. В 2017 году область приняла 91,2 тыс. путешественников из КНР , и по прогнозам въездной турпоток будет увеличиваться. Количество россиян, выезжающих заграницу через смешанный погранпереход Благовещенск — Хэйхэ, также растет.

В то же время стоят задачи по наращиванию объемов торговли и, как следствие, грузовых перевозок. «На территории субъекта реализуются масштабные международные проекты в газовой и космической сферах, туризме, транспортном и агропромышленном комплексах», — сказал А. Донец.

В частности, ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки в связи с завозом импортного оборудования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Представители ЗАО «Торговый порт Благовещенск» отметили, что в настоящее время погрузка-разгрузка судов производится только до 21.00, что значительно снижает объемы грузового направления. В связи с этим возникает необходимость пересмотреть действующий распорядок работы пункта пропуска. Данный вопрос поставлен перед причастными органами власти.