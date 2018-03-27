Прямые авиарейсы свяжут Сочи и Калининград во время чемпионата мира по футболу

"Сочи во время проведения чемпионата впервые будет связан прямым авиасообщением с Калининградом", — уточнили в компании. Также на время футбольных соревнований в июне — июле увеличится количество рейсов из Сочи в другие города, принимающими матчи турнира.

Так, из Сочи в Москву в период чемпионата будет выполняться более 24 ежедневных рейсов, в Санкт-Петербург — шесть. Из Сочи в Казань можно будет добраться прямыми авиарейсами шесть раз в неделю, в Нижний Новгород — четыре раза в неделю, в Волгоград — три. В Самару, Ростов-на-Дону и Екатеринбург из Сочи авиакомпании будут выполнять ежедневные рейсы.

Ранее сообщалось, что суточный пассажиропоток международного аэропорта Сочи во время проведения чемпионата мира по футболу ожидается на уровне 28-35 тыс. человек, что превышает показатели во время зимней Олимпиады 2014 года. Сочинский аэропорт входит в пятерку ведущих авиаузлов страны и обслуживает около 5,7 млн пассажиров в год.