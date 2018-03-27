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Прямые авиарейсы свяжут Сочи и Калининград во время чемпионата мира по футболу
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Прямые авиарейсы свяжут Сочи и Калининград во время чемпионата мира по футболу 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Югополис
СОЧИ /Краснодарский край/, 27 марта. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Сочи и Калининградом запустят в период проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортами Краснодарского края компании «Базэл аэро».
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).
"Сочи во время проведения чемпионата впервые будет связан прямым авиасообщением с Калининградом", — уточнили в компании. Также на время футбольных соревнований в июне — июле увеличится количество рейсов из Сочи в другие города, принимающими матчи турнира.
Так, из Сочи в Москву в период чемпионата будет выполняться более 24 ежедневных рейсов, в Санкт-Петербург — шесть. Из Сочи в Казань можно будет добраться прямыми авиарейсами шесть раз в неделю, в Нижний Новгород — четыре раза в неделю, в Волгоград — три. В Самару, Ростов-на-Дону и Екатеринбург из Сочи авиакомпании будут выполнять ежедневные рейсы.
Ранее сообщалось, что суточный пассажиропоток международного аэропорта Сочи во время проведения чемпионата мира по футболу ожидается на уровне 28-35 тыс. человек, что превышает показатели во время зимней Олимпиады 2014 года. Сочинский аэропорт входит в пятерку ведущих авиаузлов страны и обслуживает около 5,7 млн пассажиров в год.
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