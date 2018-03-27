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Отели Нячанга забиты китайскими туристами
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Отели Нячанга забиты китайскими туристами 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Туристические фирмы, работающие с вьетнамцами, жалуются на невозможность забронировать четырех— или пятизвездочные отели в Нячанге из-за наплыва китайских туристов, пишет Vietnam.net  Издание цитирует директора фирмы Nha Trang Tre Tourist Ле Ким Нюта, который не смог найти в городе трех— или четырехзвездочную гостиницу для группы из 40 вьетнамцев:
Обратившись к друзьям и знакомым, мне, все-таки, удалось отыскать недавно построенный двухзвёздочный отель. Он находится далеко от пляжа, но номера в нем стоят примерно столько же, сколько и в трех— или четырехзвездочных
По его словам, большая часть номеров в гостиницах выше трех звезд полностью забронирована китайскими и российскими туристическими фирмами на несколько месяцев вперед.
Иногда бывает, что в отеле есть всего 50 мест, но бронирование подтверждают на 60 или 70. В результате, для местных путешественников не остается комнат,
— сетует Нют.
Генеральный директор четырехзвездочного отеля Liberty Nha Trang заявил, что китайские туристы составляют 60% от общего числа гостей. Он беспокоится, что вслед за вьетнамцами от качественных отелей могут отказаться и путешественники из Америки и Европы. Также, он отметил снижение стоимости за ночь в таких отелях. У пятизвездочных отелей она упала на 50% с $220 за ночь в 2013 году до $110 в 2017 году.
Ранее мы уже писали, что городские власти обеспокоены наплывом китайских туристов и не уверены в том, что Нячанг справится с их приемом.
Источник: Vietnam.net
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