Отели Нячанга забиты китайскими туристами

Туристические фирмы, работающие с вьетнамцами, жалуются на невозможность забронировать четырех— или пятизвездочные отели в Нячанге из-за наплыва китайских туристов, пишет Vietnam.net Издание цитирует директора фирмы Nha Trang Tre Tourist Ле Ким Нюта, который не смог найти в городе трех— или четырехзвездочную гостиницу для группы из 40 вьетнамцев:

Обратившись к друзьям и знакомым, мне, все-таки, удалось отыскать недавно построенный двухзвёздочный отель. Он находится далеко от пляжа, но номера в нем стоят примерно столько же, сколько и в трех— или четырехзвездочных

По его словам, большая часть номеров в гостиницах выше трех звезд полностью забронирована китайскими и российскими туристическими фирмами на несколько месяцев вперед.

Иногда бывает, что в отеле есть всего 50 мест, но бронирование подтверждают на 60 или 70. В результате, для местных путешественников не остается комнат,

— сетует Нют.

Генеральный директор четырехзвездочного отеля Liberty Nha Trang заявил, что китайские туристы составляют 60% от общего числа гостей. Он беспокоится, что вслед за вьетнамцами от качественных отелей могут отказаться и путешественники из Америки и Европы. Также, он отметил снижение стоимости за ночь в таких отелях. У пятизвездочных отелей она упала на 50% с $220 за ночь в 2013 году до $110 в 2017 году.

Ранее мы уже писали, что городские власти обеспокоены наплывом китайских туристов и не уверены в том, что Нячанг справится с их приемом.

Источник: Vietnam.net