«Уральские авиалинии» запустят цех по ремонту колес за $10 млн в начале 2019 года 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в начале 2019 года запустит цех по ремонту колес, инвестиции составят $10 млн, сообщил в четверг журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.
"У нас этот год инвестиционноемкий. Мы строим производственный корпус на территории инженерной службы. Он будет включать в себя цех по ремонту колес и тормозных систем западных самолетов. Мы намерены получить все необходимые сертификаты, инвестиции в проект составят более $10 млн", — сказал он.
Скуратов также рассказал, что во второй очереди разместится малярный цех, цех по ремонту конструкций и инжиниринговый комплекс. «Мы планируем его закончить в первом квартале 2019 года. Стоимость только оборудования — более €1 млн», — резюмировал он.
Инвестиции в программное обеспечение
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» подписала с Lufthansa Systems долгосрочное соглашение об использовании программного обеспечения NetLine и Lido/Flight. NetLine — это интегрированная IT-платформа, позволяющая эффективно планировать и управлять производственной деятельностью. Платформа включает в себя три основных модуля: для формирования расписания полетов, для управления парком воздушных судов и для планирования и управления экипажами.
"В условиях растущего пассажиропотока и увеличения парка воздушных судов авиакомпании необходимы новейшие технологии для управления операционными процессами. Платформа NetLine позволяет смоделировать различные производственные и управленческие решения и оценить финансовые последствия с целью выбрать оптимальный вариант действий в любой ситуации. Материальный эффект можно посчитать, срок окупаемости где-то 4 года. Инвестиции в проект составят более $12 млн", — сказал Скуратов.
Об авиакомпании
На данный момент «Уральские авиалинии» выполняют рейсы из Владивостока, Хабаровска в Тяньцзинь, Чанчунь, из Екатеринбурга в Пекин, Харбин. В эти же китайские города выполняются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Иркутска. Ранее сообщалось, что в сезон летнего расписания «Уральские авиалинии» планируют открыть рейсы из аэропорта Жуковский в Китай.
"Уральские авиалинии" входят в Топ-4 крупнейших российских авиакомпаний за январь — ноябрь 2017 года. За 2017 год компанией было перевезено более 8 млн пассажиров, что на 24% больше, чем в 2016 году. География полетов составляет более 250 направлений. Базовые аэропорты для авиакомпании — Домодедово в Москве и Кольцово в Екатеринбурге.