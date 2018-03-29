«Уральские авиалинии» запустят цех по ремонту колес за $10 млн в начале 2019 года

"У нас этот год инвестиционноемкий. Мы строим производственный корпус на территории инженерной службы. Он будет включать в себя цех по ремонту колес и тормозных систем западных самолетов. Мы намерены получить все необходимые сертификаты, инвестиции в проект составят более $10 млн", — сказал он.

Скуратов также рассказал, что во второй очереди разместится малярный цех, цех по ремонту конструкций и инжиниринговый комплекс. «Мы планируем его закончить в первом квартале 2019 года. Стоимость только оборудования — более €1 млн», — резюмировал он.

Инвестиции в программное обеспечение

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» подписала с Lufthansa Systems долгосрочное соглашение об использовании программного обеспечения NetLine и Lido/Flight. NetLine — это интегрированная IT-платформа, позволяющая эффективно планировать и управлять производственной деятельностью. Платформа включает в себя три основных модуля: для формирования расписания полетов, для управления парком воздушных судов и для планирования и управления экипажами.

"В условиях растущего пассажиропотока и увеличения парка воздушных судов авиакомпании необходимы новейшие технологии для управления операционными процессами. Платформа NetLine позволяет смоделировать различные производственные и управленческие решения и оценить финансовые последствия с целью выбрать оптимальный вариант действий в любой ситуации. Материальный эффект можно посчитать, срок окупаемости где-то 4 года. Инвестиции в проект составят более $12 млн", — сказал Скуратов.

Об авиакомпании

Хабаровска в Санкт-Петербурга, Читы, Китай. На данный момент «Уральские авиалинии» выполняют рейсы из Владивостока Тяньцзинь , Чанчунь, из Екатеринбурга в Пекин, Харбин . В эти же китайские города выполняются рейсы из Москвы Иркутска . Ранее сообщалось, что в сезон летнего расписания «Уральские авиалинии» планируют открыть рейсы из аэропорта Жуковский