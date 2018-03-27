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«Уральские авиалинии» в этом году закупят четыре самолета, на три меньше от плана
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«Уральские авиалинии» в этом году закупят четыре самолета, на три меньше от плана 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в этом году закупит четыре самолета, что на три меньше от запланированного на 2018 год, сообщил во вторник журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.
"Изначально в этом году авиакомпания планировала закупить семь машин, но будет закуплено только четыре, так как не были найдены на рынке необходимые по техническим параметрам самолеты для авиакомпании. Два придут вот-вот, два еще мы смотрим в Ирландии, эти самолеты мы получим от авиакомпании Air Berlin. Два хороших самолета Airbus А-321, в отличном состоянии и комплектации", — сказал Скуратов.
По его словам, весной следующего года авиакомпания получит два воздушных судна Airbus А321neo. «Это новая модификация с новым фюзеляжем, вместимостью 236 пассажиров, прямо с конвейера, приобретается в операционный лизинг», — сказал гендиректор компании.
Он отметил, в этом году «Уральские авиалинии» планируют перевезти 9,4 млн пассажиров, что примерно на 17,5% больше, чем в 2017 году.
"Уральские авиалинии" входят в топ-4 крупнейших российских авиакомпаний, по данным на январь-ноябрь 2017 года. За 2017 год компанией было перевезено более 8 млн пассажиров, что на 24% больше, чем в 2016 году. География полетов — более 250 направлений. Базовые аэропорты для авиакомпании — Домодедово в Москве и Кольцово в Екатеринбурге.
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