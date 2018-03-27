«Уральские авиалинии» в этом году закупят четыре самолета, на три меньше от плана

"Изначально в этом году авиакомпания планировала закупить семь машин, но будет закуплено только четыре, так как не были найдены на рынке необходимые по техническим параметрам самолеты для авиакомпании. Два придут вот-вот, два еще мы смотрим в Ирландии , эти самолеты мы получим от авиакомпании Air Berlin. Два хороших самолета Airbus А-321, в отличном состоянии и комплектации", — сказал Скуратов.

По его словам, весной следующего года авиакомпания получит два воздушных судна Airbus А321neo. «Это новая модификация с новым фюзеляжем, вместимостью 236 пассажиров, прямо с конвейера, приобретается в операционный лизинг», — сказал гендиректор компании.

Он отметил, в этом году «Уральские авиалинии» планируют перевезти 9,4 млн пассажиров, что примерно на 17,5% больше, чем в 2017 году.