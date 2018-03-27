В Петербурге будут развивать туризм для спортивных болельщиков

Власти Санкт-Петербурга рассматривают идею развития туризма для спортивных болельщиков в качестве отдельного направления. Об этом сообщает ТАСС.

Нана Гвичия. "Я уверена, что наш опыт по проведению сначала Кубка конфедераций, а теперь и чемпионата мира по футболу, однозначно позволит нам сформировать продукт, который может быть интересен болельщикам, потому что болельщик — это особенный турист, и с учетом того, что у нас до этого не было таких масштабных международных мероприятий как чемпионат мира, мы не очень понимали потребности болельщиков", — заявила заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Также Гвичия сообщила о том, что максимальные усилия будут направлены на реализацию данного проекта.

"Последний год мы максимально стараемся направлять наши усилия на формирование того продукта, который был бы им интересен", — сказала она.