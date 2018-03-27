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В Петербурге будут развивать туризм для спортивных болельщиков
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В Петербурге будут развивать туризм для спортивных болельщиков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Власти Санкт-Петербурга рассматривают идею развития туризма для спортивных болельщиков в качестве отдельного направления. Об этом сообщает ТАСС.
"Я уверена, что наш опыт по проведению сначала Кубка конфедераций, а теперь и чемпионата мира по футболу, однозначно позволит нам сформировать продукт, который может быть интересен болельщикам, потому что болельщик — это особенный турист, и с учетом того, что у нас до этого не было таких масштабных международных мероприятий как чемпионат мира, мы не очень понимали потребности болельщиков", — заявила заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.
Также Гвичия сообщила о том, что максимальные усилия будут направлены на реализацию данного проекта.
"Последний год мы максимально стараемся направлять наши усилия на формирование того продукта, который был бы им интересен", — сказала она.
Ранее сообщалось, что "Зенит" заинтересован в приглашении главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
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