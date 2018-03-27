Пассажиропоток аэропорта Рига за январь-февраль вырос на 19%

За два месяца обслужили 225,2 тыс. транзитных и трансферных пассажиров (+20,1%). В феврале аэропортом в качестве центра для пересадки на рейсы дальних направлений воспользовались 107,3 (+16%).

Прирост отмечен также и в секторе грузоперевозок. Так, за первые два месяца текущего года аэропорт обслужил 5,028 тыс. т (+72,2%). В феврале объем обслуженных грузов достиг 2,567 тыс. т (+60%).

«Готовясь к летнему сезону, более 10 новых направлений которого открывают путь к очередным рекордам по числу пассажиров, аэропорт планирует улучшения в зонах регистрации и контроля безопасности на территории существующего пассажирского терминала, однако наша главная задача — в установленные сроки, т.е. до 2023 года, реализовать 6-ю очередь проекта по расширению: построить новую публичную часть пассажирского терминала, которая будет соединена с железнодорожной станцией Rail Baltica. Когда этот проект будет завершен, аэропорт будет готов обслуживать до 10 млн пассажиров в год» — отмечает председатель правления аэропорта Илона Лице.

Планируемое в рамках 6-й очереди по развитию Международного аэропорта «Рига» расширение публичной части пассажирского терминала будет представлять собой современный и многофункциональный комплекс по обслуживанию пассажиров, который будет соединен с железнодорожной станцией Rail Baltica. Комплекс будет включать в себя просторный и современный зал регистрации и зону контроля безопасности. Кроме того, будут предложены новые магазины, кафе и рестораны. Ко всему прочему, внутри комплекса будет находиться просторный зал выдачи багажа и современные помещения для сортировки багажа.

Строительство новой публичной части пассажирского терминала планируется закончить в 2022 году, одновременно с постройкой железнодорожной станции Rail Baltica и ее соединения с аэропортом. Оба этих объекта будут интегрированы и соединены между собой, образуя мультимодальный центр транспортного сообщения. Для обеспечения согласованной реализации обоих проектов аэропорт «Рига» взял на себя надзор за проектированием и строительством на территории аэропорта железнодорожной станции Rail Baltica. На конкурс по проектированию комплекса представлены заявки от пяти претендентов — международных архитекторских и инженерных бюро и их объединений.

Международный аэропорт Рига является крупнейшим узлом авиасообщения в странах Балтии. В зимний сезон аэропорт предлагает совершать поездки по более чем 70 направлениям, а в летний сезон доступно почти 90 маршрутов, обслуживаемых 20 авиакомпаниями.

В 2017 году аэропорт Рига обслужил более 6 миллионов пассажиров — 45% от общего количества пассажиров в странах Балтии.