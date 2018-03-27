Турмаршрут «Большая Южно-Уральская тропа» ждёт будущих уральских барсов 

С 1 мая претенденты на звание «Уральский барс» могут пройти туристический маршрут длиной 180 км по вершинам Белорецкого района Башкирии и Челябинской области. Об этом сообщили в Башкирском отделении РГО.
Туристы, успешно прошедшие в 2017 году первый этап проекта и получившие жетон «7 вершин», могут собираться в походы, разработанные Башкирским отделением РГО совместно со спасателями республики для второго этапа. Это прохождение туристического маршрута по Южному Уралу. Он разделен на 5 этапов-походов. Их можно пройти в произвольном порядке и направлении, но дробить запрещается.
Первый: г. Белорецк — гора Малиновая — посёлок Отнурок (12 км).
Второй: пос. Отнурок — гора Ялангас — урочище Журавлиные болота — хребет Инзерские Зубчатки (45 км).
Третий: хребет Инзерские Зубчатки — хребет Кумардак — гора Машак — поселок Верхнеаршинский (40 км).
Четвёртый: пос. Верхнеаршинский — гора Баштур — деревня Николаевка (27 км).
Пятый: дер. Николаевка — гора Синяк — гора Большой Иремель (27км).
Туристы должны побывать и сфотографироваться на всех приметных точках маршрута. Отчеты принимаются до 15 ноября в Башкирское отделение РГО по адресу: 450006, Уфа, ул. Ленина, 86, оф.206, 208 или на лендинге www.uralbars.ru.
Участвовать могут жители России и зарубежья, достигшие 18 лет (дети с 12 лет в сопровождении родителей или инструктора детско-юношеского туризма) и имеющие достаточную физическую подготовку для прохождения маршрутов. Каждая группа или индивидуальный участник должны быть укомплектованы групповым и личным туристским снаряжением, аптечкой; одеждой, соответствующей погоде, и обязана известить о районе похода, датах выхода и возвращения Аварийно-спасательную службу РБ. Без регистрации туристов на сайте Аварийно-спасательной службы отчёты приниматься не будут.