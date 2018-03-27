Сотрудники авиакомпании связали дебошира на рейсе Москва-Доха

ДОХА , 27 мар — РИА Новости . Пассажир рейса QR 224 Москва-Доха устроил беспорядки на борту Qatar Airways, члены экипажа связали его, передает корреспондент РИА Новости, ставший очевидцем произошедшего.

Незадолго до посадки пассажир, который выглядел пьяным, стал нецензурно кричать на русском языке и ругаться на стюардесс. Также он стоял в проходе на коленях, несмотря на то, что его неоднократно просили вернуться на место.

В итоге несколько членов экипажа, преимущественно женщины, завели руки пассажира за спину и надели на него наручники. Также они связали мужчину плотной черной лентой.