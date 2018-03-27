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Сотрудники авиакомпании связали дебошира на рейсе Москва-Доха
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Сотрудники авиакомпании связали дебошира на рейсе Москва-Доха 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ДОХА, 27 мар — РИА Новости. Пассажир рейса QR 224 Москва-Доха устроил беспорядки на борту Qatar Airways, члены экипажа связали его, передает корреспондент РИА Новости, ставший очевидцем произошедшего.
Незадолго до посадки пассажир, который выглядел пьяным, стал нецензурно кричать на русском языке и ругаться на стюардесс. Также он стоял в проходе на коленях, несмотря на то, что его неоднократно просили вернуться на место.
В итоге несколько членов экипажа, преимущественно женщины, завели руки пассажира за спину и надели на него наручники. Также они связали мужчину плотной черной лентой.
Рейс приземлился в Дохе по расписанию — около 15.00 по московскому времени. Сотрудники авиакомпании сообщили, что дебошира передадут охране аэропорта, а затем — правоохранительным органам.
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