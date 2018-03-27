Более 1,3 млн человек воспользуются услугами ФПК с 28 апреля по 13 мая

Спрос на билеты на майские праздники в 1,3 раза превышает показатели прошлого года, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Более 1,3 млн пассажиров отправятся поездами дальнего следования в различные города в дни майских праздников с 28 апреля по 13 мая. Выходные дни, приуроченные к майским праздникам, придутся в этом году на периоды с 29 апреля по 2 мая, 9 мая и 12-13 мая. «Пиковые» даты выезда на праздники ожидаются 28 апреля и 4 мая, а в обратном направлении — 2, 6 и 9 мая. Спрос на билеты в эти дни превышает показатели прошлого года в 1,3 раза. В этой связи АО «ФПК» дочернее общество ОАО «РЖД» ) уже сейчас увеличило количество дополнительных поездов — назначено свыше 200 рейсов (ранее было назначено около 150 дополнительных поездов)», — говорится в сообщении.

Санкт-Петербург, Кострому, Белгород, Брянск, Уточняется, что дополнительные поезда в майские праздники совершат рейсы из Москвы Казань , Нижний Новгород, Саратов Саранск , а также в курортные города Черноморского побережья и Северного Кавказа. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы назначены в Великие Луки, Киров, Волгоград Ижевск , Казань, Орел Чебоксары и другие города. Кроме того, назначены дополнительные поезда, курсирующие в международном сообщении (Москва-Таллин, Москва-Хельсинки). Билеты на дополнительные поезда уже в продаже. Подробнее о поездах, маршрутах и ценах пассажиры могут узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также при помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

В течение всего мая холдинг РЖД будет обеспечивать бесплатную перевозку инвалидов и участников Великой Отечественной войны в вагонах всех классов обслуживания, включая СВ и «Люкс», всех поездов АО «ФПК», курсирующих во внутрироссийском сообщении, а также в высокоскоростных поездах «Сапсан». При этом число поездок не ограничено. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий. Оформить безденежный билет можно уже сегодня в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

С 7 по 12 мая все пассажиры также смогут совершать выгодные поездки между городами-героями Волгоградом, Москвой, Мурманском, Новороссийском, Санкт-Петербургом и Тулой. Билеты со скидкой можно оформить в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения. Список поездов, включенных в акцию, можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» — «Акции (специальные тарифы)».