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Участники виртуального путешествия в библиотеке №135 посетили достопримечательности Крыма
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Участники виртуального путешествия в библиотеке №135 посетили достопримечательности Крыма 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
На виртуальной экскурсии «Путешествие в Крым», которая состоялась в библиотеке №135, школьники посетили достопримечательности Крыма, которые описаны у великих писателей.
Участники интерактивной программы посетили дворец-замок «Ласточкино гнездо» и гору Ай-Петри, водопад Рычал-Су и горное озеро Кастель, познакомились с картинами великого художника-мариниста Айвазовского, посвященным Черному морю и Крыму.
— Есть много красивых стран, интересных городов. По количеству достопримечательностей Крым на одном из первых мест. И каждый, кто приедет сюда, найдет для себя то, что ему хочется: тихую деревушку или шумный город, дикий отдых среди скал или комфортабельный отель, пещеры, ханские дворцы, песчаные или галечные пляжи, степь или горы, — рассказали организаторы программы.
Возможно, кто-то из участников программы отправится на каникулы в эти места. (то)
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