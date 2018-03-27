Участники виртуального путешествия в библиотеке №135 посетили достопримечательности Крыма

На виртуальной экскурсии «Путешествие в Крым », которая состоялась в библиотеке №135, школьники посетили достопримечательности Крыма, которые описаны у великих писателей.

Участники интерактивной программы посетили дворец-замок «Ласточкино гнездо» и гору Ай-Петри, водопад Рычал-Су и горное озеро Кастель, познакомились с картинами великого художника-мариниста Айвазовского, посвященным Черному морю и Крыму.

— Есть много красивых стран, интересных городов. По количеству достопримечательностей Крым на одном из первых мест. И каждый, кто приедет сюда, найдет для себя то, что ему хочется: тихую деревушку или шумный город, дикий отдых среди скал или комфортабельный отель, пещеры, ханские дворцы, песчаные или галечные пляжи, степь или горы, — рассказали организаторы программы.

Возможно, кто-то из участников программы отправится на каникулы в эти места. (то)