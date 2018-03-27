Визы под вопросом: чего ждать от дипломатической войны

Паны дерутся — у холопов чубы трещат. Эта поговорка может оказаться очень к месту, если Россия ответит на высылку своих дипломатов из стран Запада зеркальными мерами.
В ближайшее время Россия зеркально ответит на меры, предпринятые в отношении российских дипломатов, сообщают в МИД РФ.
Высылка иностранных дипломатов по принципу «око за око» обычно вредит самой же стране, принимающей такое решение, как это показал обмен дипломатическими ударами между Россией и США в прошлом году.
Тогда из-за крупного сокращения персонала американских консульств в России больше всего пострадали именно российские граждане, которым для оформления виз пришлось ездить в соседние страны.
Виза не стоит свеч
Накануне летнего туристического сезона подобная перспектива пугает многих россиян: ведь если поездки в США не носят массового характера, то закрытие Европы (или, во всяком случае, трудности в оформлении виз туда) серьезно повлияет на планы многих российских семей, опасается, в частности, владелец туристической компании «Путешествие навстречу» Петр Литвинцев.
«Туроператоры сейчас сидят как на гвоздях в ожидании, не повторится ли с Европой та же самая история, которая произошла с США. Потому что после закрытия американских консульств совокупная стоимость получения американской визы примерно сравнялась со стоимостью перелета в Штаты и обратно — в затраты на такую поездку приходится включать стоимость путешествия в Астану, Ереван или куда-то еще, где американские консульства продолжают работать», — сказал он «Ридусу».
Возникло даже ранее неслыханное понятие «визовый туризм»: многие турагентства «оседлали волну» и предлагают клиентам комплексные поездки в соседние страны по своеобразной схеме all included: билеты, проживание и заранее занятая очередь в посольство США.
«Получается, что дипломатические войны между Россией и странами Запада оказываются очень выгодны нашим соседям — ведь их побочным эффектом является возрастание вынужденного турпотока в эти страны», — говорит Литвинцев.
Если Россия в самом деле пойдет на ограничение консульской деятельности почти двух десятков европейских стран, многим турагентствам, работающим на этом направлении, придется уйти с рынка, прогнозирует он.
«Игра просто перестанет стоить свеч: одно дело, когда хлопоты по получению визы связаны с деловыми вопросами, и совсем другое, когда с тебя спустят семь шкур ради того, чтобы две недели полежать на пляже в Испании. По примеру США мы понимаем, что оформление виз превратится в мучение», — предупреждает эксперт.
Форточка в Европу
Поскольку не все страны Шенгена подключились к антироссийским дипломатическим санкциям, это оставляет открытой «форточку» для россиян, желающих все же попасть в Европу без предварительных поездок в Казахстан. Но тут многое зависит оттого, пойдут ли европейские пограничники на принципиальность в соблюдении условий въезда в Шенгенское пространство, подчеркивает Литвинцев.
«В спокойное время в Европе обычно закрывали глаза на то, если россиянин с Шенгенской визой, выданной в посольстве Франции, въезжал в ЕС через, скажем, Литву. Но будут ли европейские пограничники столь же либеральными сейчас, на пике напряженности, обещать невозможно — поэтому россиянам лучше не рисковать», — считает Литвинцев.
Для граждан России поэтому было бы куда выгоднее, если бы МИД РФ предпринял излюбленный «асимметричный ответ», считает профессор кафедры внешнеполитической деятельности РАНХиГС Александр Михайленко.
Но о том, каким может быть такой асимметричный ответ, остается только гадать, потому что если симметричный может быть только один, то асимметричных возможно сколько угодно.
«Это ведь не только детей дипломатов на елку пригласить. Это может быть высылка меньшего числа дипломатов, чем выслали российских. Или закрытие каких-то не дипломатических представительств этих стран — как это только что было сделано с Британским Советом. Несимметричность важна потому, что в МИД смотрят по каждой конкретной стране, какая реакция будет для нее наиболее чувствительной», — объяснил он «Ридусу».
США высылают 60 российских дипломатов. Канада — четверых. Украина вышлет 13 российских сотрудников. По четыре дипломата должны будут покинуть Францию, Германию и Польшу, по три — Литву и Чехию, по два — Албанию, Данию, Испанию, Италию и Нидерланды. Латвия вышлет одного дипломата и сотрудника «Аэрофлота», Эстония — российского военного атташе. Также по одному российскому дипломату вышлют Венгрия, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия и Швеция.