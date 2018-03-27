Визы под вопросом: чего ждать от дипломатической войны Запада и РФ

Паны дерутся — у холопов чубы трещат. Эта поговорка может оказаться очень к месту, если Россия ответит на высылку своих дипломатов из стран Запада зеркальными мерами.

В ближайшее время Россия зеркально ответит на меры, предпринятые в отношении российских дипломатов, сообщают в МИД РФ.

Высылка иностранных дипломатов по принципу «око за око» обычно вредит самой же стране, принимающей такое решение, как это показал обмен дипломатическими ударами между Россией и США в прошлом году.

Тогда из-за крупного сокращения персонала американских консульств в России больше всего пострадали именно российские граждане, которым для оформления виз пришлось ездить в соседние страны. Виза не стоит свеч

«Туроператоры сейчас сидят как на гвоздях в ожидании, не повторится ли с Европой та же самая история, которая произошла с США. Потому что после закрытия американских консульств совокупная стоимость получения американской визы примерно сравнялась со стоимостью перелета в Штаты и обратно — в затраты на такую поездку приходится включать стоимость путешествия в Астану, Ереван или куда-то еще, где американские консульства продолжают работать», — сказал он «Ридусу». Накануне летнего туристического сезона подобная перспектива пугает многих россиян: ведь если поездки в США не носят массового характера, то закрытие Европы (или, во всяком случае, трудности в оформлении виз туда) серьезно повлияет на планы многих российских семей, опасается, в частности, владелец туристической компании «Путешествие навстречу» Петр Литвинцев.

«Получается, что дипломатические войны между Россией и странами Запада оказываются очень выгодны нашим соседям — ведь их побочным эффектом является возрастание вынужденного турпотока в эти страны», — говорит Литвинцев. Возникло даже ранее неслыханное понятие «визовый туризм»: многие турагентства «оседлали волну» и предлагают клиентам комплексные поездки в соседние страны по своеобразной схеме all included: билеты, проживание и заранее занятая очередь в посольство США.

«Игра просто перестанет стоить свеч: одно дело, когда хлопоты по получению визы связаны с деловыми вопросами, и совсем другое, когда с тебя спустят семь шкур ради того, чтобы две недели полежать на пляже в Испании. По примеру США мы понимаем, что оформление виз превратится в мучение», — предупреждает эксперт. Форточка в Европу Если Россия в самом деле пойдет на ограничение консульской деятельности почти двух десятков европейских стран, многим турагентствам, работающим на этом направлении, придется уйти с рынка, прогнозирует он.

«В спокойное время в Европе обычно закрывали глаза на то, если россиянин с Шенгенской визой, выданной в посольстве Франции, въезжал в ЕС через, скажем, Литву. Но будут ли европейские пограничники столь же либеральными сейчас, на пике напряженности, обещать невозможно — поэтому россиянам лучше не рисковать», — считает Литвинцев. Поскольку не все страны Шенгена подключились к антироссийским дипломатическим санкциям, это оставляет открытой «форточку» для россиян, желающих все же попасть в Европу без предварительных поездок в Казахстан . Но тут многое зависит оттого, пойдут ли европейские пограничники на принципиальность в соблюдении условий въезда в Шенгенское пространство, подчеркивает Литвинцев.

«Это ведь не только детей дипломатов на елку пригласить. Это может быть высылка меньшего числа дипломатов, чем выслали российских. Или закрытие каких-то не дипломатических представительств этих стран — как это только что было сделано с Британским Советом. Несимметричность важна потому, что в МИД смотрят по каждой конкретной стране, какая реакция будет для нее наиболее чувствительной», — объяснил он «Ридусу». Но о том, каким может быть такой асимметричный ответ, остается только гадать, потому что если симметричный может быть только один, то асимметричных возможно сколько угодно.