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Ряд ежедневных автобусных рейсов из Москвы в Рязань запустят с 3 апреля на юге столицы
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Ряд ежедневных автобусных рейсов из Москвы в Рязань запустят с 3 апреля на юге столицы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Южные горизонты
Ежедневные автобусные рейсы по маршруту Москва-Рязань будут отправляться с автовокзала «Южные ворота» и автостанции «Красногвардейская» с 3 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
«С 3 апреля 2018 г. перевозчик ООО «Славянский экспресс» открывает продажу билетов на рейсы Москва-Рязань отправлением с автостанции «Красногвардейская» ежедневно в 6:30, 8:30, 9:30, 11:30, 15:30, 16:30, 17:30 и 23:00. А также с международного автовокзала «Южные ворота» ежедневно в 6:30, 12:30, 13:30, 19:45 и 21:15», — уточняется в сообщении.
В пресс-службе добавили, что рейсы будут прибывать в Рязань на автовокзал «Центральный».
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