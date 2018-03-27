Ряд ежедневных автобусных рейсов из Москвы в Рязань запустят с 3 апреля на юге столицы

Ежедневные автобусные рейсы по маршруту Москва-Рязань будут отправляться с автовокзала «Южные ворота» и автостанции «Красногвардейская» с 3 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«С 3 апреля 2018 г. перевозчик ООО «Славянский экспресс» открывает продажу билетов на рейсы Москва-Рязань отправлением с автостанции «Красногвардейская» ежедневно в 6:30, 8:30, 9:30, 11:30, 15:30, 16:30, 17:30 и 23:00. А также с международного автовокзала «Южные ворота» ежедневно в 6:30, 12:30, 13:30, 19:45 и 21:15», — уточняется в сообщении.