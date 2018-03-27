Ещё
В Приморском крае появились новые лоукостеры и маршруты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморском крае появились новые лоукостеры и маршруты 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Приморском крае начали работу новые лоукостеры T’way Air и Eastar Jet, открывшие южнокорейские направления в Тэгу, Пусан и Муан. Рейсы выполняются из международного аэропорта Владивостока Кневичи, сообщает пресс-служба аэропорта.
Бюджетный южнокорейский авиаперевозчик T’way Air открыл полёты на новом для Владивостока регулярном направлении в Тэгу. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737 три раза в неделю с апреля, а далее с увеличением до ежедневных полётов. Также в плане T’way Air открыть новый маршрут — Владивосток — Муан.
Ещё один новый бюджетный авиаперевозчик из Южной Кореи — Eastar Jet — начал выполнять четыре рейса в неделю в Пусан, добавив к существующим рейсам авиакомпании «Аврора» в Пусан.
Аэропорт Владивостока уже перешёл на летнее расписание: с 25 марта осуществляется 48 внутренних и международных рейсов.
В этом году S7 Airlines возобновит регулярные полёты в Осаку. На внутренних авиалиниях ожидают новый рейс авиаперевозчика «Уральские Авиалинии» по маршруту Владивосток-Красноярск-Сочи, а у «Авроры» в плане новый рейс Владивосток-Оха.
Парламентская газета: последние новости
Туристские информационные центры помогут туроператорам Пушков: закон должен быть суров к тем, кто виноват в трагедии в Кемерове МИД: Россия даст адекватный ответ на высылку дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД43
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»572
Витаса арестовали в зале суда24
Тулеев попросил прощения у Путина451
Витас арестован11
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение