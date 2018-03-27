В Приморском крае появились новые лоукостеры и маршруты 

В Приморском крае начали работу новые лоукостеры T’way Air и Eastar Jet, открывшие южнокорейские направления в Тэгу, Пусан и Муан. Рейсы выполняются из международного аэропорта Владивостока Кневичи, сообщает пресс-служба аэропорта.
Бюджетный южнокорейский авиаперевозчик T’way Air открыл полёты на новом для Владивостока регулярном направлении в Тэгу. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737 три раза в неделю с апреля, а далее с увеличением до ежедневных полётов. Также в плане T’way Air открыть новый маршрут — Владивосток — Муан.
Ещё один новый бюджетный авиаперевозчик из Южной Кореи — Eastar Jet — начал выполнять четыре рейса в неделю в Пусан, добавив к существующим рейсам авиакомпании «Аврора» в Пусан.
Аэропорт Владивостока уже перешёл на летнее расписание: с 25 марта осуществляется 48 внутренних и международных рейсов.
В этом году S7 Airlines возобновит регулярные полёты в Осаку. На внутренних авиалиниях ожидают новый рейс авиаперевозчика «Уральские Авиалинии» по маршруту Владивосток-Красноярск-Сочи, а у «Авроры» в плане новый рейс Владивосток-Оха.