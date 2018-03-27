Туристические маршруты в Краснодарском крае обустроят по единому стандарту

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани рассказали, что они помогут организациям и органам местного самоуправления, занимаюшихся разработкой и обустройством трасс и мест стоянок, выполнить современные требования к объектам туризма. Так, устанавливаются единые подходы и стандарты к разработке, маркировке и паспортизации маршрута, сообщает пресс-служба Краснодарского края

Кроме этого вводятся единые стандарты к обустройству мест начала маршрутов, стоянок, биваков. Сейчас в регионе функционирует 95 туристских маршрутов.