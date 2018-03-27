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Туристические маршруты в Краснодарском крае обустроят по единому стандарту
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Туристические маршруты в Краснодарском крае обустроят по единому стандарту 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани рассказали, что они помогут организациям и органам местного самоуправления, занимаюшихся разработкой и обустройством трасс и мест стоянок, выполнить современные требования к объектам туризма. Так, устанавливаются единые подходы и стандарты к разработке, маркировке и паспортизации маршрута, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
Кроме этого вводятся единые стандарты к обустройству мест начала маршрутов, стоянок, биваков. Сейчас в регионе функционирует 95 туристских маршрутов.
«ФедералПресс» напоминает, что Сочи вошел в тройку лидеров среди российских городов-лауреатов премии Travelers Choice Awards.
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