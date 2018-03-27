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«КрасАвиа» увеличивает число рейсов в весенне-летний период
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«КрасАвиа» увеличивает число рейсов в весенне-летний период 

АиФ Красноярск 23 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Авиакомпания «КрасАвиа» переходит на весенне-летнее расписание и увеличивает число рейсов по регулярным направлениям, а также появятся сезонные рейсы.
Уже чаще начали летать в Байкит, Туру и Ванавару, Мотыгино и другие регулярные рейсы по основным направлениям. С 26 марта в расписании открылись два прямых рейса до Богучан по понедельникам и Кодинска во вторник. С 17 мая также появится рейс на Шушенское, туда можно будет летать два раза в неделю, и с 23 мая раз в неделю — на Ярцево.
Социально значимые маршруты в районы Крайнего Севера Красноярского края, Хатанга-Норильск-Диксон, будут выполняться на самолете Ан-26. Но большая часть рейсов между малыми населенными пунктами Эвенкии и Таймыра будет осуществляться всё-таки на вертолетах.
Полеты в Ярцево, Богучаны, Мотыгино, Кодинск и Шушенское будут выполняться на самолетах L-410.
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