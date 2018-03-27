Здравницы Крыма открыли более двух тысяч сезонных вакансий

На местных бонус не действует

Увеличение количества рабочих мест в теплое время года в Крыму — тенденция постоянная. Требуются свободные руки для работы в курортной, сельскохозяйственной и строительной сферах. Например, в январе прошлого года работодатели через службу занятости искали 10,6 тысячи сотрудников. В июне число вакансий увеличилось до 15,1 тысячи, а в январе нынешнего года снова сократилось до 11,8 тысячи. И это только по официальным данным. Особенно четко прослеживается тенденция в курортных городах. По информации Крымстата, в среднем за год в Ялте на одного соискателя приходится три вакансии, а летом — 10. В случае с предложением рабочей силы картина диаметрально противоположная. Зимой регистрируется больше безработных, чем летом, когда они трудоустраиваются на временные вакансии.

Людмила Ермакова, директор ГУП РК «Солнечная Таврика», в состав которого входят санатории, пансионаты, детские оздоровительные комплексы и отели, подтверждает существование кадровой проблемы.

— В среднем наши объекты размещения работают шесть месяцев в году, — рассказывает Ермакова. — Есть, конечно, здравницы, предоставляющие услуги круглогодично и имеющие постоянный штат. Но основной поток отдыхающих приезжает в теплое время года. В связи с этим к 600 сотрудникам, которые сейчас задействованы, в сезон дополнительно нужно около 500 человек. Необходимы врачи, медсестры, санитарки, горничные, сантехники, электрики, повара, работники в столовую, официанты и бухгалтеры. Так как мы стараемся не увеличивать цены на отдых и при этом развивать инфраструктуру, то зарплата в санаториях невысокая. Горничные получают 15 — 16 тысяч, врачи — около 25 тысяч рублей и премиальные. Найти специалистов с профильным образованием очень сложно.

Раньше летом в Крым активно ехали жители Украины , чтобы совместить приятное с полезным: отдохнуть, оздоровиться и заодно заработать. Сейчас, говорит директор предприятия, из-за сложностей с оформлением документов поток иссяк. А крымских рук не хватает. Местные жители поясняют, что не готовы бросать основную работу ради сезонной. Лозунг «отдохнуть и оздоровиться» на них тоже не действует. Ведь и так из любого района полуострова до моря — рукой подать.

— Я получала на своей работе 17 тысяч рублей в месяц, — рассказывает жительница Симферопольского района Ирина. — В частной гостинице мне предложили 30 тысяч плюс премия после окончания сезона, а также проживание и питание за счет работодателя. Подумав, что это существенная экономия для семейного бюджета, я отпросилась на основной работе в ежегодный отпуск и отпуск за свой счет на весь сезон. Однако через два месяца начальник сообщил, что больше не справляется без специалиста и берет другого работника. В то же время в гостинице все оказалось не так, как обещали. В связи с тем, что отель маленький, работать пришлось не только поваром, но и мойщиком посуды, официантом, гладильщиком и администратором. И все за одну зарплату 30 тысяч. Больше на временную работу в отеле я не пойду.

Горничные нарасхват

В минкурортов говорят, что выходом из сложившейся ситуации может стать привлечение молодых специалистов из других регионов России . Более того, по данным ведомства, проблема стоит уже не так остро, как это было в 2015 и 2016 году. Во-первых, за это время многие предприятия смогли переориентироваться с украинских гастарбайтеров на российские трудовые ресурсы. Во-вторых, в связи с увеличением числа круглогодично работающих объектов сократилось количество временных вакансий.

— В 2015 — 2016 году именно в сфере курортов и туризма мы фиксировали 2,5 тысячи временных вакансий, — рассказывает начальник управления курортов профильного министерства Елена Лось. — В прошлом году потребность снизилась до двух тысяч. В нынешнем — ситуация аналогичная. Возможно, это связано с тем, что больше объектов стали предоставлять услуги круглогодично. Кроме того, средства размещения, которые зимой закрываются на технический перерыв для проведения ремонта, также стараются сохранить свой коллектив, а не набирать новых сотрудников.

В частности, работодатели переводят сотрудников на неполный рабочий день или отправляют в отпуск. Причин для дальнейшего снижения количества временных вакансий в ведомстве не видят: у всех предприятий есть штатное расписание с учетом высокого сезона и времени, когда спрос на курорты падает.

Как и в прошлом году, в нынешнем самыми востребованными являются горничные, официанты, уборщики помещений и территорий, вожатые, врачи, медсестры, матросы-спасатели, мойщики посуды, работники прачечной, грузчики, повара, кухонные и подсобные рабочие. Кроме того, гостиницы ищут администраторов, завхозов, электриков, сантехников, инженеров для ремонта медицинского оборудования, аниматоров, ведущих дискотеки, садовников и инструкторов по плаванию. Много вакансий открыто в гостиницах и санаториях Большой Ялты, Евпатории , Сак, Алушты Судака . Среди поданных предприятиями в минкурортов заявок самая высокая зарплата (более 30 — 35 тысяч) — у врачей. Около 30 тысяч получают повара.

Также растет число вакансий в организациях, на первый взгляд, не связанных с турсферой. В частности, летом не хватает водителей автобусов, курсирующих между курортными поселками, и продавцов для выносной торговли. Эти данные в перечне минкурортов не отражены. Но официальная статистика говорит о том, что количество занятого населения в приморских городах в летнее время возрастает на 10 — 25 процентов.

Заработать и отдохнуть

В связи с тем, что более половины средств размещения предлагают соискателям не только трудоустройство, но и крышу над головой, минкурортов пытается привлекать на работу студентов из разных регионов страны. Ведомство передает информацию о вакансиях не только в центр содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, но и в общероссийскую молодежную организацию «Российские студенческие отряды».

— В прошлом году к нам прибыли студенты из 25 региональных отделений РСО, — говорит Елена Лось. — Это ребята, которые приобретают профессию, необходимую для конкретной вакансии. Если нужен садовник, то вакансией заинтересовываются представители вузов, готовящих ландшафтных дизайнеров. Если вожатый, то приглашаем будущих педагогов, если матрос-спасатель, то свои силы могут попробовать ребята с факультета физвоспитания.

Иногда в отели и здравницы приезжают работать специалисты с севера России, у которых очень длинный отпуск, отмечают в минкурортов. Для набора квалифицированного персонала работодатели проводят дистанционное собеседование с помощью интернет-связи.

— Из других регионов России к нам приезжают специалисты на временную работу, но пока мало, — сетует глава «Солнечной Таврики». — Бывает, на работу устраиваются те, кто планирует переехать в Крым на постоянное жительство. В прошлом году у нас работали студенты Курского педагогического университета. Будем рады студентам и других российских вузов. Кстати, для вожатых и воспитателей в детских оздоровительных учреждениях предусмотрено проживание и питание. Так что приглашаем молодежь на полуостров. Тут можно не только интересно поработать, но получить заряд здоровья на целый год.

Тем временем

Владельцы отелей на курортах Краснодарского края и в Крыму задумались о снижении цен. По оценкам туроператоров, скидка на отдых этим летом может составить 7 — 10 процентов в сравнении с прошлым годом.

Специалисты отрасли признают, что отечественные отельеры массово не снижали цены вот уже десять лет, с 2008 года. Напомним, прошлый год и вовсе начался с того, что южные гостиницы повысили расценки почти на треть. Правда, ближе к лету одумались. В итоге к концу 2017 года внутренний туризм недосчитался как минимум десяти процентов отдыхающих.

— В этом году впервые отельеры Краснодарского края и Крыма перестали поднимать цены. Пусть не все, но большинство. В прошлые годы мы перед началом сезона пытались объяснять отельерам, что повышение цен на 10 или 30 процентов, притом что не меняется качество продукта, неоправданно. Туристы просто не приедут, — говорит генеральный директор НТК «Интурист» Виктор Толполкараев.

В этом году наученные горьким опытом участники рынка, видимо, все же решили поменять тактику. По словам гендиректора туроператора «Мультитур» Дмитрия Шарова, максимальное снижение стоимости туров наблюдается на объектах, которые в прошлом году значительно подорожали и оказались недостаточно загружены. К примеру, некоторые отели и гостиницы уже снизили цены до 20 процентов.

В среднем же снижение цены в Крыму и Краснодарском крае составит 7 — 10 процентов. Максимального ценопада в этом диапазоне (то есть на уровне 10 процентов) специалисты ждут в Анапе Геленджике и Крыму. Здесь спад турпотока был наиболее ощутим. Исключение составляет Сочи , который не испытывает недостатка в отдыхающих.

В итоге пакетный тур на российские курорты на 10 дней будет стоить около 27 — 29 тысяч рублей на человека. Средняя же стоимость 10 дней отдыха за границей с учетом перелета и проживания составит порядка 42 тысяч рублей на человека.

Вот только, несмотря на снижение цен, прогнозы туроператоров на сезон 2018 года на российском юге не предполагают роста турпотока. По данным экспертов, неопределенности добавляет египетское направление и чемпионат мира по футболу. На первый взгляд, шесть футбольных матчей FIFA помогут загрузить отели Сочи, но при этом есть риск, что фанаты могут отпугнуть обычных отдыхающих.