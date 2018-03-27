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Международный аэропорт Варшавы вводит режим «ночной тишины»
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Международный аэропорт Варшавы вводит режим «ночной тишины» 

РЖД-Партнер 52 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
«Запрет касается самолетов всех авиакомпаний и действует в течение всех дней недели, — сообщил порталу onet.pl представитель аэропорта Губерт Войчеховский. — Исключением являются рейсы военной и спасательной авиации, а также полеты самолетов правительственного авиаотряда. Смогут также садиться самолеты, которые прилетают с опозданием». Он добавил, что международный аэропорт столицы стал первым в Польше, где ввели режим «ночной тишины».
Для того, чтобы отменить ночные рейсы, администрации аэропорта вместе с представителями различных авиакомпаний пришлось найти другое время для посадки и вылета порядка 15 авиарейсов, а также изучить опыт Мюнхена, Франкфурта, Гамбурга, Цюриха и ряда других европейских городов, где запрет ночных рейсов введен уже давно.
Режим «ночной тишины» был принят по просьбам жителей новых микрорайонов, окружающих международный аэропорт, многие из которых годами жаловались на шум от садившихся и взлетавших авиалайнеров.
Международный аэропорт им. Шопена — самый крупный в Польше. В 2017 году его услугами воспользовались 15,75 млн пассажиров, что на 23% больше, чем в позапрошлом году.
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