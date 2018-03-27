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Братские туристы застряли на границе с Китаем из-за долгов гида
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Братские туристы застряли на границе с Китаем из-за долгов гида 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Два дня в вынужденном ожидании провели туристы из Братска на границе с Китаем. Виной задержки стали непогашенные долги гида их группы. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Приангарья.
При проверке документов на границе выяснилось, что у женщины-руководителя группы имеется непогашенный дол за услуги ЖКХ — 20 тысяч рублей. С таким долгом женщину уже не смогли выпустить за границу. А вместе с ней пришлось задержаться и всей группе.
Указанную сумму должница оплатила в тот же день, но вот ждать, когда информация пройдет по базе пришлось двое суток. Все это время тургруппа из 10 человек также ожидала снятия временного ограничения на выезд за пределы России своего гида на пограничном контроле
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