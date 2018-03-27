Братские туристы застряли на границе с Китаем из-за долгов гида

Два дня в вынужденном ожидании провели туристы из Братска на границе с Китаем . Виной задержки стали непогашенные долги гида их группы. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Приангарья.

При проверке документов на границе выяснилось, что у женщины-руководителя группы имеется непогашенный дол за услуги ЖКХ — 20 тысяч рублей. С таким долгом женщину уже не смогли выпустить за границу. А вместе с ней пришлось задержаться и всей группе.