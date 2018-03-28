Мастера кулинарии собрались в Махачкале

МАХАЧКАЛА , 28 марта. / ТАСС /. Порядка 1 тыс. человек посетили первый международный гастрономический фестиваль Vizit Dagestan — 2018 в Махачкале. В столице Дагестана прошел кулинарный чемпионат, участниками которого стали около ста поваров и официантов из разных стран. Участники фестиваля эксперты и представители властей региона обсудили развитие гастрономического туризма в республике.

Фестиваль в Махачкале стартовал 24 марта и завершается 28 марта. Жюри состоит из судей, имеющих опыт проведения соревнований, в том числе международных. Судят состязания по правилам Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WorldChefs — WACS). Призовой фонд — до 140 тыс. рублей.

Строгие правила

На фестиваль в Дагестан приехали мастера кулинарного искусства из почти 20 стран. Участники чемпионата соревновались в четырех номинациях: ресторанный сервис, поварское дело, приготовление чуду (лепешка с начинкой), пирогов и другой сладкой выпечки. В первый день фестиваля прошли инструктаж и жеребьевка участников кулинарного чемпионата, а также семинар-практикум.

На церемонии открытия судья Николай Баратов ( Россия ), который за последние несколько лет написал две книги о дагестанской кухне, рассказал об условиях и правилах кулинарного чемпионата.

"Сейчас готовят блюда из курицы, потом — блюдо из баранины. Четверо поваров, которые в обеих категориях получат максимальное количество баллов, выйдут в суперфинал, он пройдет в формате «черного ящика». Это значит, что участники не будут знать, что они должны приготовить. Выносится черный ящик с продуктами, из которых надо будет приготовить закуску, основное горячее блюдо и десерт, и все это — за два часа", — пояснил он.

По словам кулинара, основные критерии, по которым судят участников — организация рабочего места и рациональное размещение продуктов (до 10 баллов), профессиональное мастерство, сложность приготовления блюда, гигиена (до 25 баллов), презентация, внешний вид блюда, соразмерность порции (до 15 баллов) и вкус блюда (до 50 баллов).

Победа за хозяевами

Грузии, Фестиваль стартовал с соревнований по поварскому делу. С утра воскресенья повара из Дагестана, Азербайджана Армении — всего более 30 человек — готовили блюда из курицы.

Для приготовления двух порций горячего основного блюда с гарниром и соусом участникам предоставили 45 минут. За нарушение сроков — штраф до 5% от всей суммы баллов. Размер порции готового блюда не должен был превышать 180 граммов. Кроме того, участники при подаче делали краткую презентацию своего творения.

"Участвую первый раз… Готовлю куриный рулет в шпинатном соусе", — рассказал повар одного из дагестанских ресторанов Халил Магомедов.

Участвовал в чемпионате и шеф-повар бакинского отеля Руслан Шихиев, который 16 из 32 лет жизни посвятил кулинарии. «В Дагестане первый раз, очень нравится… Приготовил куриное филе с тыквенно-медовой добавкой, и все это со шпинатным соусом. Представители жюри сказали, что вкусно, но мало», — сообщил Шихиев.

В номинации «блюдо из курицы» победил повар одного из махачкалинских ресторанов Денис Шуняев.

Штурм вершин кулинарии

В этот же день прошли соревнования по ресторанному сервису, участие в которых приняли представители порядка десяти заведений Дагестана. Они соревновались в обслуживании клиентов за столом, в презентации блюда.

Например, официанты одного из махачкалинских ресторанов итальянской кухни накрыли стол как будто на сватовство дагестанца и итальянки. «Больше всего мне понравилось то, что ребята постарались креативно подойти к презентации. Думаю, что не такое частое явление, когда дагестанец делает предложение итальянке и это пытается сделать на итальянский манер. Понравилось, что ребята подошли творчески», — поделился член жюри Леонид Гелибтерман.

"Радует, что здесь очень много молодежи. Это студенты Университета туризма и сервиса, Дагестанского госуниверситета народного хозяйства… Они хотят штурмовать вершины кулинарного искусства, хотя и может не совсем еще подготовлены на должном уровне", — рассказал один из организаторов фестиваля, автор проекта Vizit Dagestan Махач Вагабов.

Победителями в этой номинации стали официанты махачкалинского ресторана Керим Гаджиев и Руслан Гасанов, которые впервые участвовали в подобном состязании. «Мы сделали то, что делаем каждый день по сути. Было интересно, и немного волновались», — сообщил один из победителей.

Вечером состоялось награждение победителей суперфинала кулинарного чемпионата и официальное закрытие гастрономического фестиваля Vizit Dagestan 2018. Первое место по итогам суперфинала занял Тагир Бегбобаев из махачкалинского ресторана «Пиросмани», второе — Рабият Магомедова из каспийского ресторана «Лаваш» и третье — представитель махачкалинской сети кофеен Family Сайгибат Абдурахманова.

Книги и сыры фестиваля

В рамках чемпионата также представили книги разных авторов о дагестанской кухне, а также продукцию сыроварни Дагестанского государственного аграрного университета (ДагГАУ).

"У нас при университете есть заводик маленький, где уже высокопрофессиональные сыровары-студенты. Мы работаем по классическим итальянским и французским сырам. И наша задача — наладить технологию высшего уровня сыроварения в Дагестане. Сегодня мы здесь представили несколько сыров — качотта двух возрастов, раклет, том, брюност. Все они признаны как сыры, отвечающие стандартам качества страны-производителя этого сыра, то есть французы признали его как французский, итальянцы как итальянский", — рассказал ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов.

Дагестан — столица гастротуризма Кавказа

Также в рамках фестиваля в Махачкале обсудили мировые тенденции развития гастрономического туризма и перспективы Дагестана в этом направлении. В нем приняли участие известные кулинарные эксперты, представители власти, вузов, туркомпаний, рестораторы, отельеры.

Президент Международного этногастрономического центра, член экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ООН Леонид Гелибтерман отметил, что организация поможет республике в развитии этого направления.

"Для моего центра большая честь и громадное удовольствие оказать содействие Дагестану в развитии гастрономического туризма и в том числе помочь провести вот этот замечательный фестиваль и кулинарный чемпионат, — сказал Гелибтерман. — Это начало, начало очень серьезного и большого пути, и хочу вас заверить, что у Дагестана очень много друзей. И мы будем вам помогать для того, чтобы Дагестан стал одной из столиц российского гастрономического туризма, ну а если замахнуться, то почему бы и не мирового".

Как отметил автор проекта Vizit Dagestan Вагабов, мероприятие планируют сделать ежегодным. «По итогам фестиваля мы составим письмо-справку на имя главы Дагестана с предложением сделать этот чемпионат и фестиваль ежегодными и включить их в календарь событийного туризма республики. Тогда это будет целое действо, красивая история», — сказал он.

Как заверил первый зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов , власти республики поддержат проведение таких мероприятий. «Инициативы, направленные на продвижение туристского потенциала республики на общероссийский и международный рынок, на развитие и продвижение гастрономического, эногастрономического туризма в Дагестане очень нужны и всячески будут поддерживаться руководством республики. Я думаю, что это событие очень важно и надо его сделать ежегодным», — отметил он.

В последние дни фестиваля проходят мастер-классы знаменитых российских и зарубежных поваров. Также они посетят разные города и районы республики, где познакомятся с людьми, кухней, природой и памятниками культуры.