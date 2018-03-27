В нижегородском аэропорту появились мнемосхемы для слабовидящих пассажиров

Две тактильные мнемосхемы для слабовидящих пассажиров установили в международном аэропорту Стригино. Они позволят людям, имеющим проблемы со зрением, более уверенно ориентироваться на его территории. Об этом сообщает пресс-служба Стригино.

Все основные элементы мнемосхем сопровождаются шрифтом Брайля и контурным шрифтом. На них отражены планы этажей аэропорта и основные объекты: стойка информации, места вылета и прилета, регистрация, выдача багажа, санузлы и многое другое.

«Создание доступной среды для маломобильных граждан предполагалось еще на этапе планирования нового аэропорта. Основные работы в этом направлении завершены, однако мы постоянно находимся в процессе улучшения сервисов для пассажиров с ограниченными возможностями», — отметил исполнительный директор Международного аэропорта Стригино Денис Букин.

В настоящее время в аэропорту уже есть специальная навигация для людей с ограниченными возможностями здоровья, работают подъемники, также выделено около 30 мест на всех парковках. В прошлом году в Стригино введен в эксплуатацию амбулифт для трансфера маломобильных граждан. Сотрудники специальной службы по запросу помогут сопроводить человека с ограниченными возможностями здоровья от въезда на парковку до посадки в самолет и от борта до выезда с территории аэропорта.

Напомним, нижегородский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание.