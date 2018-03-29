Ещё
Казанский аэропорт показал летнее расписание. Есть Грузия и Италия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Казанский аэропорт показал летнее расписание. Есть Грузия и Италия 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Казанский аэропорт открывает летнюю навигацию. Отпускной сезон будет жарким, даже если лето окажется холодным. Авиакомпании запланировали «курортные» рейсы. Летнее расписание в казанском аэропорту действует с 25 марта по 27 октября.
Грузия
Из Казани в Грузию летают «Georgian Airways» и «ЮВТ АЭРО». Можно слетать в Тбилиси и Батуми. Рейсы в Батуми будут выполняться два раза в неделю, в в Тбилиси — три раза в неделю. Виза в Грузию россиянам не нужна, достаточно иметь заграничный паспорт.
Италия
«Уральские авиалинии» планируют возить казанцев в итальянскую Болонью. Перелеты будут осуществляться на 160-местных самолетах «Airbus». Для отпуска в Болонье россиянам нужна шенгенская виза.
Сочи и Крым
Этим летом из Казани в Сочи и Крым будут летать часто. Авиакомпании планируют более 10 рейсов в неделю по обоим направлениям.
Турция
Авиакомпания «Atlas Global» запланировала 4 рейса в турецкий Даламан. В аэропорт Газипша, недалеко от Аланьи, будет летать авиакомпания «Onur Air».
Регулярных рейсов из казанского аэропорта по России становится больше. Недавно «ЮВТ Аэро» запустила рейс в Красноярск, а «Азимут» полетит в Ростов-на-Дону на следующей неделе.
Читайте также:
От Петербургской до Толстого. Дороги в центре ждут ремонта
Кривая Казань. Городские проблемы в фотографиях
Казанский Портал: последние новости
Georgian Airways запустила рейс Казань – Тбилиси Рейс Казань – Тбилиси откроют 26 марта «ЮВТ Аэро» запустила рейс Казань – Красноярск
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло77
Россия приготовила ответ США147
Блогер Варламов задержан в Москве118
Азербайджан забраковал российское оружие326
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово417
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
04:34
Родные делят наследство Олега Анофриева
Шоу-бизнес
00:35
Блогер Варламов задержан в Москве
Происшествия
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
06:07
Число пострадавших в Кемерово возросло
Происшествия
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение