Казанский аэропорт показал летнее расписание. Есть Грузия и Италия

Казанский аэропорт открывает летнюю навигацию. Отпускной сезон будет жарким, даже если лето окажется холодным. Авиакомпании запланировали «курортные» рейсы. Летнее расписание в казанском аэропорту действует с 25 марта по 27 октября.

Из Казани в Грузию летают «Georgian Airways» и «ЮВТ АЭРО». Можно слетать в Тбилиси Батуми . Рейсы в Батуми будут выполняться два раза в неделю, в в Тбилиси — три раза в неделю. Виза в Грузию россиянам не нужна, достаточно иметь заграничный паспорт.

Уральские авиалинии » планируют возить казанцев в итальянскую Болонью. Перелеты будут осуществляться на 160-местных самолетах «Airbus». Для отпуска в Болонье россиянам нужна шенгенская виза.

Сочи и Крым

Этим летом из Казани в Сочи и Крым будут летать часто. Авиакомпании планируют более 10 рейсов в неделю по обоим направлениям.

Авиакомпания «Atlas Global» запланировала 4 рейса в турецкий Даламан. В аэропорт Газипша, недалеко от Аланьи, будет летать авиакомпания «Onur Air».

Регулярных рейсов из казанского аэропорта по России становится больше. Недавно «ЮВТ Аэро» запустила рейс в Красноярск , а «Азимут» полетит в Ростов-на-Дону на следующей неделе.

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