На новый авиарейс из Челябинска в Астану начали продавать билеты

С 1 июня по 26 октября в Астану из Челябинска самолёты будут летать дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Цены на билеты начинаются от 8134 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.

— Рейсы будут выполняться на самолёте CRJ-200 на 50 пассажиров. Время в пути составит час 20 минут. Узнать о тарифах и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, — уточнили в аэропорту.

Разговоры о запуске прямых рейсов Челябинск — Астана идут давно. В 2014 году SCAT Airlines уже пыталась запустить рейсы из Челябинска, но они не привлекли количества пассажиров, необходимого для рентабельности, и были отменены. Также маршрут на Южный Урал планировала открыть казахстанская региональная авиакомпания Qazaq Air («Казах Эйр»).

Грузию, Армению, Азербайджан, Китай, Турцию. Авиакомпания SCAT — один из крупнейших авиаперевозчиков Казахстана , работающий на рынке пассажирских авиаперевозок более 17 лет. Парк воздушных судов включает в себя 18 самолётов Boeing 767, Boeing 757, Boeing 737 и Bombardier CRJ 200, большинство из которых находится в собственности компании. Сейчас в регулярном расписании SCAT 32 внутренних маршрута и 14 маршрутов в Россию

С 25 марта челябинский аэропорт переходит на летнее расписание, которое будет действовать до конца октября. К зарубежным направлениям добавятся чартеры сразу на два курорта Туниса . Также увеличится количество регулярных рейсов в Турцию.

С 21 апреля «Нордавиа» после перерыва в несколько месяцев продолжит выполнение рейсов в Санкт-Петербург . Ведутся переговоры по увеличению рейсов в Пермь — с двух до четырёх. В мае планируется добавить третий рейс в Новосибирск . Перевозчик — S7 Airlines — предлагает полететь через столицу Сибири в Пекин, Гонконг Сеул и другие страны юго-восточной Азии.