На новый авиарейс из Челябинска в Астану начали продавать билеты 

С 1 июня по 26 октября в Астану из Челябинска самолёты будут летать дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Цены на билеты начинаются от 8134 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
— Рейсы будут выполняться на самолёте CRJ-200 на 50 пассажиров. Время в пути составит час 20 минут. Узнать о тарифах и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, — уточнили в аэропорту.
Разговоры о запуске прямых рейсов Челябинск — Астана идут давно. В 2014 году SCAT Airlines уже пыталась запустить рейсы из Челябинска, но они не привлекли количества пассажиров, необходимого для рентабельности, и были отменены. Также маршрут на Южный Урал планировала открыть казахстанская региональная авиакомпания Qazaq Air («Казах Эйр»).
Авиакомпания SCAT — один из крупнейших авиаперевозчиков Казахстана, работающий на рынке пассажирских авиаперевозок более 17 лет. Парк воздушных судов включает в себя 18 самолётов Boeing 767, Boeing 757, Boeing 737 и Bombardier CRJ 200, большинство из которых находится в собственности компании. Сейчас в регулярном расписании SCAT 32 внутренних маршрута и 14 маршрутов в Россию, Грузию, Армению, Азербайджан, Китай, Турцию.
С 25 марта челябинский аэропорт переходит на летнее расписание, которое будет действовать до конца октября. К зарубежным направлениям добавятся чартеры сразу на два курорта Туниса. Также увеличится количество регулярных рейсов в Турцию.
С 21 апреля «Нордавиа» после перерыва в несколько месяцев продолжит выполнение рейсов в Санкт-Петербург. Ведутся переговоры по увеличению рейсов в Пермь — с двух до четырёх. В мае планируется добавить третий рейс в Новосибирск. Перевозчик — S7 Airlines — предлагает полететь через столицу Сибири в Пекин, Гонконг, Сеул и другие страны юго-восточной Азии.
Среди российских направлений после двух столиц самым частым будет Сочи. Количество вылетов оставят на уровне прошлого года — двенадцать, — однако летать будут более вместительные Boeing и Airbus.