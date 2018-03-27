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«Восточное кольцо» требует государственных субсидий
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«Восточное кольцо» требует государственных субсидий 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Большие расстояния являются как плюсом, так и минусом, с точки зрения туристической привлекательности объектов Приморского края, сообщает PRIMPRESS. Участники рынка надеются на поддержку государства — было озвучено на пресс-конференции, посвященной Тихоокеанскому туристическому форуму.
«Расстояния у нас большие, — отметила начальник отдела развития туризма департамента развития туризма Приморского края Надежда Удовенко. — С одной стороны, это хорошо, есть, что посмотреть в разных местах, с другой — высоки издержки на перевозку. Однако, кое-что меняется в лучшую сторону. Сегодня работает единый тариф на перелет из Москвы во Владивосток туда и обратно — 22-25 тысяч рублей. Это существенно ниже, чем 60-70 тысяч, по которым продавались билеты летом раньше. Неудивительно, что в Приморье развивается как внутренний, так и внешний туризм. Что касается «Восточного кольца», требуется субсидирование как авиаперевозок между регионами: Дальнего Востока, Восточной Сибири, так и морских перевозок — на Камчатке, на Сахалине».
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