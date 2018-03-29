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Курорт Белокуриха не пострадал от паводка
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Курорт Белокуриха не пострадал от паводка 

Аргументы и Факты 57 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Город-курорт Белокуриха в Алтайском крае приступает к ликвидации последствий паводка.
В Белокурихе 26 марта из-за паводка был введен режим ЧС, это было связано с резким повышением температуры и обильными осадками. В зону подтопления попали десятки домов и земельных владений. Сейчас, по данным управления ГО и ЧС по Белокурихе, уровень воды в реке уже существенно упал.
Сейчас идет ликвидация последствий паводка, организовано патрулирование улиц. Курорт от паводка не пострадал — все санатории и службы работают в обычном режиме. На территории находится более 4000 отдыхающих.
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