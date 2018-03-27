В Стамбул из Ростова можно будет улететь шесть раз в неделю

Авиакомпания Turkish Airlines с 28 апреля увеличивает с четырех до шести раз в неделю полеты по маршруту Ростов-на-Дону — Стамбул . Об этом сообщает информационный Travel.ru. Так, самолеты авиакомпании будут отправляться по указанному направлению каждый день, кроме среды. Вылет из аэропорта Ататюрк назначен на 0:40, посадка в аэропорту Платов — на 2:50. Назад самолет отправится в 4:10 и сядет в 6:35. Направление обслуживается преимущественно лайнером Airbus A319. Новое расписание будет действовать до 27 октября, сохранится ли данная частота в зимнем графике пока неизвестно.