Туристов заманивают в Приморье пряниками

В ходе пресс-конференции, посвященной проведению Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке , руководитель регионального Туристического информационного центра Дарья Гусева рассказала о рекламной продукции, которую распространяет на международных мероприятиях центр. В ходу — пряники, сообщает PRIMPRESS.

«Сначала мы уповали на мыло, — пояснила Гусева. — Потом выяснилось, что люди пытаются это мыло засунуть в рот. Мы переключились на производство пряников с символикой приморского региона: морские звезды, маяки, ракушки, тигры».

В планах центра — «заманить» во Владивосток туристов, которые посетят Чемпионат мира по футболу. «Гости смогут находиться в стране 10 дней после окончания Чемпионата. Почему бы не отправиться к нам?», — считает Гусева.