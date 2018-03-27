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Туристов заманивают в Приморье пряниками
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Туристов заманивают в Приморье пряниками 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В ходе пресс-конференции, посвященной проведению Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке, руководитель регионального Туристического информационного центра Дарья Гусева рассказала о рекламной продукции, которую распространяет на международных мероприятиях центр. В ходу — пряники, сообщает PRIMPRESS.
«Сначала мы уповали на мыло, — пояснила Гусева. — Потом выяснилось, что люди пытаются это мыло засунуть в рот. Мы переключились на производство пряников с символикой приморского региона: морские звезды, маяки, ракушки, тигры».
В планах центра — «заманить» во Владивосток туристов, которые посетят Чемпионат мира по футболу. «Гости смогут находиться в стране 10 дней после окончания Чемпионата. Почему бы не отправиться к нам?», — считает Гусева.
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