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Москва вошла в топ самых дешевых городов Европы на весенние каникулы
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Москва вошла в топ самых дешевых городов Европы на весенние каникулы 

Мир24 24 минуты назад
Фото: Мир24
Российская столица попала в список городов, в которых можно недорого провести весенние каникулы. В рейтинге Москва на шестом месте. Список составило британское издание The Telegraph.
Эксперты подсчитали, что за каникулы в российской столице придется выложить 200 евро. 120 из них специалисты выделили на текущие расходы, 80 на жилье. Туристам рекомендовано прогуляться не только по Красной площади, но и «проникнуться атмосферой города — одного из самых динамичных в Европе».
Лидирует в рейтинге Краков. В тройку вошли также Вильнюс и Рига. Бюджетно отдохнуть можно в Праге, Афинах и Лиссабоне.
Ранее Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-15 самых дорогих городов мира по версии The Economist Group. За 2017 год обе столицы России поднялись в рейтинге на шесть пунктов, заняв 12 и 14 место в списке соответственно. Такой результат эксперты связывают с укреплением рубля.
Возглавил рейтинг Сингапур. Таким образом, азиатский город-государство стал уже пятикратным чемпионом по дороговизне жизни.
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