Ещё
Вьетнам вошел в ТОП-10 курортов у россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Сюрприз" Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня
"Сюрприз" Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня

Вьетнам вошел в ТОП-10 курортов у россиян 

Вьетнам сегодня 37 минут назад
Вьетнам замыкает десятку самых популярных направлений среди российских туристов за 2017 год по версии аналитического агентства «ТурСтат»
Открывает ТОП-10 Турция, которую в прошлом году посетили 4,5 млн туристов из России. Далее следуют Таиланд (1,1 миллиона), Грузия (1 млн), Испания (929 тыс.), Италия (893 тыс.), Кипр (869 тыс.), Греция (856 тыс.), ОАЭ (766 тыс.) и Тунис (520 тыс.). Вьетнам в 2017 году посетили 512 тыс. россиян.
Ранее замдиректора Департамента маркетинга Министерства Туризма Вьетнама господином Ву Нам заявил, что в прошлом году во Вьетнам прилетело 574 тыс. русских туристов. Это больше показателей 2016 года на 32%. Также, чиновник отметил, что к 2020 году вьетнамские власти намерены довести эту цифру до миллиона.
Источник: РИА Новости
Вьетнам сегодня: последние новости
Ханойский аэропорт вошел в сотню лучших в мире Пляж Хойана вошел в список лучших в Юго-Восточной Азии Волонтеры поднялись в горы, чтобы прибрать за туристами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»153
В Грозном горит многоэтажный дом87
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы344
В МИД РФ отреагировали на решение Запада402
Мировые державы объявили доллару бойкот73
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение