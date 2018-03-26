Вьетнам вошел в ТОП-10 курортов у россиян

Вьетнам замыкает десятку самых популярных направлений среди российских туристов за 2017 год по версии аналитического агентства «ТурСтат»

Ранее замдиректора Департамента маркетинга Министерства Туризма Вьетнама господином Ву Нам заявил, что в прошлом году во Вьетнам прилетело 574 тыс. русских туристов. Это больше показателей 2016 года на 32%. Также, чиновник отметил, что к 2020 году вьетнамские власти намерены довести эту цифру до миллиона.