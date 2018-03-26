Вьетнам вошел в ТОП-10 курортов у россиян 

Вьетнам замыкает десятку самых популярных направлений среди российских туристов за 2017 год по версии аналитического агентства «ТурСтат»
Открывает ТОП-10 Турция, которую в прошлом году посетили 4,5 млн туристов из России. Далее следуют Таиланд (1,1 миллиона), Грузия (1 млн), Испания (929 тыс.), Италия (893 тыс.), Кипр (869 тыс.), Греция (856 тыс.), ОАЭ (766 тыс.) и Тунис (520 тыс.). Вьетнам в 2017 году посетили 512 тыс. россиян.
Ранее замдиректора Департамента маркетинга Министерства Туризма Вьетнама господином Ву Нам заявил, что в прошлом году во Вьетнам прилетело 574 тыс. русских туристов. Это больше показателей 2016 года на 32%. Также, чиновник отметил, что к 2020 году вьетнамские власти намерены довести эту цифру до миллиона.
Источник: РИА Новости