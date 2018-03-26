Иностранные курорты включились в борьбу за российского туриста 

Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) с 1 апреля Португалия готова упростить визовую процедуру для тех, что едут в страну через туроператоров. В РСТ пояснили, что сейчас от россиян в регионах требуют ваучер из всех отелей, в которых отдыхающий хочет останавливаться. Хотя москвичам достаточно приглашения от принимающей стороны. Теперь визы начнут выдавать по одному из этих документов, а также планируют выдавать длительные мультивизы.
Одновременно Израиль объявил, что будет возмещать турфирмам и авиакомпаниям по 60 евро за каждого туриста из России, прилетевшего на красноморский курорт Эйлат в период с 1 сентября 2018 по 31 мая 2019 года. Такая практика существовала и ранее, но суммы возмещения были намного скромнее. Оживилась и Куба, власти острова продлили срок безвизового пребывания наших соотечественников на острове до 90 дней.
Эксперты, однако, считают, что, несмотря на предпринятые в борьбе за российского туриста меры, большинство из направлений все равно будет выступать в роли догоняющего. «Ни один из перечисленных курортов предстоящим летом не сможет конкурировать с Турцией. Я думаю, что никто из них даже и не ставит перед собой такой задачи», — считает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
Все туроператоры единодушны в том, что спрос на Турцию в ходе нынешней кампании по раннему бронированию вырос в разы. По общей оценке участников рынка, в этом году турецкие отельеры предложили российскому рынку цены, схожие с прошлогодними. Россияне не замедлили этим воспользоваться. Впрочем, говорить, что основная конкурентная борьба на рынке развернется между турецкими и внутренними российскими курортами, по мнению президента Союза туристических агентств (СТА) Сергея Голова, тоже не совсем верно. По его мнению, у каждого из этих направлений имеется свой постоянный отдыхающий.
Израиль объявил, что будет возмещать турфирмам и авиакомпаниям по 60 евро за каждого туриста из России
Тем не менее собеседник «РГ» замечает, что турпоток в Крым и Краснодарский край мог бы быть выше, если бы российские власти переняли тактику своих зарубежных коллег и начали бы поддерживать рублем туроператоров, занятых на внутренних направлениях. Голов напомнил, что турки обещали компаниям, которые привезут в порты страны в рамках морских круизов группу свыше 100 человек, заплатить от 25 до 45 долларов в зависимости от сезона. «В России деньги на развитие туризма тоже выделяют. Но дотации не персонифицированы. А значит, не так эффективны», — заключил глава СТА.