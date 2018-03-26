Иностранные курорты включились в борьбу за российского туриста

Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) с 1 апреля Португалия готова упростить визовую процедуру для тех, что едут в страну через туроператоров. В РСТ пояснили, что сейчас от россиян в регионах требуют ваучер из всех отелей, в которых отдыхающий хочет останавливаться. Хотя москвичам достаточно приглашения от принимающей стороны. Теперь визы начнут выдавать по одному из этих документов, а также планируют выдавать длительные мультивизы.

Одновременно Израиль объявил, что будет возмещать турфирмам и авиакомпаниям по 60 евро за каждого туриста из России , прилетевшего на красноморский курорт Эйлат в период с 1 сентября 2018 по 31 мая 2019 года. Такая практика существовала и ранее, но суммы возмещения были намного скромнее. Оживилась и Куба , власти острова продлили срок безвизового пребывания наших соотечественников на острове до 90 дней.

Эксперты, однако, считают, что, несмотря на предпринятые в борьбе за российского туриста меры, большинство из направлений все равно будет выступать в роли догоняющего. «Ни один из перечисленных курортов предстоящим летом не сможет конкурировать с Турцией . Я думаю, что никто из них даже и не ставит перед собой такой задачи», — считает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина

Все туроператоры единодушны в том, что спрос на Турцию в ходе нынешней кампании по раннему бронированию вырос в разы. По общей оценке участников рынка, в этом году турецкие отельеры предложили российскому рынку цены, схожие с прошлогодними. Россияне не замедлили этим воспользоваться. Впрочем, говорить, что основная конкурентная борьба на рынке развернется между турецкими и внутренними российскими курортами, по мнению президента Союза туристических агентств (СТА) Сергея Голова , тоже не совсем верно. По его мнению, у каждого из этих направлений имеется свой постоянный отдыхающий.

Израиль объявил, что будет возмещать турфирмам и авиакомпаниям по 60 евро за каждого туриста из России