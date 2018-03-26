Посещаемость парков культуры и отдыха выросла в 2017 г в Подмосковье на 20%

Подмосковье парки культуры и отдыха за прошлый год посетили 7,4 миллиона человек, что на 20% больше по сравнению с показателями 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В настоящее время в Подмосковье насчитывается 92 парка культуры и отдыха, из которых десять созданы в прошлом году. В 2017 году парки региона посетило 7,4 миллиона человек, что на 20 процентов больше, чем в 2016 году», — сказала министр культуры региона Оксана Косарева

Общая площадь подмосковных парков культуры и отдыха составляет более 1,6 тысячи гектаров, в прошлом году на их территории прошло более 7,5 тысяч культурно-массовых мероприятий. В парках работают 409 механизированных аттракциона, в 38 парках есть Wi-Fi для посетителей.

У 33 парков есть интернет-сайты, доступные для слепых и слабовидящих. Это почти в пять раз больше, чем было в 2016 году. В 2018 году продолжатся работы по благоустройству 19 парков культуры и отдыха. Начнутся работы по благоустройству в городском поселении Свердловский Щелковского района и в Губайловском лесопарке городского округа Красногорск

«Планируется, что к 2021 году в Подмосковье будут функционировать 126 парков, а их посещаемость увеличится до 15 миллионов человек», — добавляется в сообщении.