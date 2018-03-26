6 головокружительных мест для людей, которые не боятся высоты

Для любителей экстремального туризма и опасных высот Playboy подготовил список из шести мест, куда лучше не приезжать неподготовленными.

В нашу подборку попали горные утесы, скалы, высочайшие подвесные мосты и другие достопримечательности, от которых захватывает дух. Советуем сделать глубокий вдох и запастись храбростью.

Первый в нашем списке — тематический парк в китайском Ваншенге, который является концентрацией высотных достопримечательностей. В парке находится большой стеклянный мост, нависающий над землей на высоте 120 метров. Этот мост вошел в книгу рекордов Гиннесса, как самый длинный в своем роде (80 метров). Ваншенгский парк идеально подойдет для искателей острых ощущений и ярких впечатлений.

Кашуэйра-да-Фумаса — это бразильский водопад высотой 340 метров, находящийся в штате Баия. Идеальное место для авантюристов, которым не лень долго добираться до заветной достопримечательности. Существует два подхода к водопаду — сверху и снизу. Чтобы добраться до водопада сверху, туристам необходимо пройти порядка шести километров пешком, стартуя от долины Капао. Начиная свой путь снизу, от города Ленсойс, туристам придется отправиться в трехдневный поход, преодолевая многочисленные спуски и подъемы.

@tomrossi88

Гранитная скала Хаф-Доум пользуется огромной популярностью как среди туристов, так и среди профессиональных скалолазов. Она располагается в Йосемитской долине в Калифорнии, а ее вершина находится на высоте 2694 метра над уровнем моря.

Восхождение на Хаф-Доум ежегодно совершает порядка 50 тысяч туристов. Из-за большой популярности этого места местным властям пришлось ввести некоторые ограничения. Для того, чтобы преодолеть Хаф-Доум необходимо за неделю получить разрешение в специальной службе National Recreation Reservation Service. Для тех, кто попытается пробраться на гору без разрешения, будет выписан штраф в размере пяти тысяч долларов и грозить тюрьма сроком до шести месяцев.

@privatesheikh

3. Хуашань (Китай)

Гора Хуашань в Китае находится на высоте 2160 метров над уровнем моря. Гора знаменита тем, что во время восхождения на нее туристам встречаются даосские монастыри, храмы, ворота и многочисленные мостики. Один из таких мостиков может похвастаться своей немалой экстремальностью. Он называется «Тропа смерти» или «Самый опасный пеший маршрут». Вдоль «тропы смерти» отважные туристы идут по узким доскам, висящим над бездонной пропастью. Особую пикантность этому маршруту придает отсутствие каких бы то ни было перил и ограждений.

@neleblu

Мост Чезана-Клавьере, он же «тибетский» мост, находится в итальянской провинции Турине. Является самым длинным мостом в своем роде (91 метр) и располагается на высоте 478 метров. Одновременно на Чезана-Клавьере могут находиться не более 80 человек.

@dany___tes_9 1. Центр Джона Хэнкока (США)

Центр Джона Хэнкока — это 100-этажный небоскреб в городе Чикаго . Для любителей экстрима здесь приготовлена смотровая площадка с фирменным аттракционом под названием Tilt, находящемся на 94-м этаже. Суть аттракциона заключается в том, что посетителям предлагается подойти к специальному стеклянному боксу и взяться за поручни. Затем он постепенно выдвигается из небоскреба и наклоняется вниз, зависая над городом. Острые ощущения гарантированы.

@sarahwwulff