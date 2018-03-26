Аэропорт Минеральные Воды увеличил рейсы по 13 внутренним и семи международным линиям

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 марта. / ТАСС /. Международный аэропорт Минеральные Воды перешел на весенне-летнее расписание, которое увеличит количество рейсов и частоту полетов по 13 внутренним и семи международным направлениям, сообщили в понедельник в дирекции аэропорта.

"Аэропорт перешел на весенне-летнюю навигацию, которая продлится до 28 октября. Совместно с авиакомпаниями-партнерами увеличивается частота по ряду направлений, возобновляются сезонные маршруты, будут открыты новые направления", — сказали в дирекции аэропорта.

Одним из важнейших событий станет открытие прямого сообщения с Ростовом-на-Дону с 5 апреля авиакомпанией «Азимут». Рейсы по этому направлению будут выполняться три раза в неделю, при этом цена билета начинается от 888 рублей. А с 16 апреля начнутся ежедневные рейсы авиакомпании «Победа» Москву , а также откроется прямое сообщение в Курск Нижнекамск , Калугу.

С 26 марта авиакомпания Nordwind открыла полеты в Ереван , а с 15 апреля — в один из крупнейших городов России Екатеринбург . При этом происходит общее увеличение частот до четырех раз в неделю по каждому из указанных направлений. В весенне-летний период Nordwind продолжит полеты в Санкт-Петербург по четвергам, субботам.

Международные линии

В международном секторе в летнем расписании увеличится частота регулярных рейсов в Дубай авиакомпании Flydubai до пяти раз в неделю, в Тель-Авив с 6 мая авиакомпанией «Уральские авиалинии» до двух раз в неделю и авиакомпании «Узбекистан» с 19 июня в Ташкент. Теперь отправиться в столицу Узбекистана можно будет по вторникам и воскресеньям.

География полетов по зарубежным направлениям пополнится чартерными рейсами в Даламан авиакомпании Atlasglobal, а также продолжится выполнение рейсов в Салоники авиакомпанией «Саратовские авиалинии». «При этом с 27 апреля в Салоники стартуют регулярные рейсы авиакомпанией Ellinair по понедельникам и пятницам», — сообщает дирекция.