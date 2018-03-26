Из Нальчика, Владикавказа и Ставрополя можно будет улететь в Симферополь

Новые направления прямых авиаперелетов из Симферополя откроются летом этого года, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь». Начиная с 9 июня, вылет во Владикавказ будет выполняться по субботам в 10:30, прибытие в столицу Северной Осетии в 12:10. Ставрополь. По воскресеньям в 11:30, 12:45, 16:00 и 19:05 из Крыма можно будет улететь в Нальчик Все рейсы будут выполняться до конца августа по субботам и воскресеньям на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.