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Из Нальчика, Владикавказа и Ставрополя можно будет улететь в Симферополь
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Из Нальчика, Владикавказа и Ставрополя можно будет улететь в Симферополь 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Новые направления прямых авиаперелетов из Симферополя откроются летом этого года, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».
Начиная с 9 июня, вылет во Владикавказ будет выполняться по субботам в 10:30, прибытие в столицу Северной Осетии в 12:10.
По воскресеньям в 11:30, 12:45, 16:00 и 19:05 из Крыма можно будет улететь в Нальчик и Ставрополь.
Все рейсы будут выполняться до конца августа по субботам и воскресеньям на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.
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