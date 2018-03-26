«Уральские авиалинии» представили летние новинки

И напомнили о любимых туристами направлениях.

С 25 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» перешла на работу по летнему расписанию и начала выполнять рейсы из второго московского аэропорта — Шереметьево

Сочи. Рейс из Екатеринбурга в данный столичный аэропорт будет ежедневным, как и рейсы из Шереметьево в Симферополь

Хабаровска, Иркутска и Красноярска. Последний этим летом станет еще ближе для жителей Дальнего Востока и Западной Сибири: с конца мая перевозчик вводит новые рейсы на черноморское побережье из Владивостока

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Уральских авиалиний», в Симферополь можно улететь из Санкт-Петербурга , Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Красноярска, Самары , Сочи, Челябинска . Москвичи смогут путешествовать в Крым из Домодедово , Шереметьево, а также из подмосковного Жуковского . В Анапу — из Москвы , Екатеринбурга, Самары и Челябинска. В Геленджик и Минеральные Воды — из Москвы и Екатеринбурга.

В апреле стартуют рейсы в итальянскую Болонью из Москвы, Екатеринбурга, Казани Краснодара , Ростова-на-Дону и Самары. Для деловых поез­док и удобных трансферов в Западную Европу идеален новый рейс из Петербурга во Франкфурт-на-Майне

В летнем расписании появятся и перелеты в Харбин из Иркутска и в Пекин из Владивостока. Сохранятся полеты в Харбин из Екатеринбурга, Владивостока, Красноярска и Новосибирска , в Пекин — из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также в Ордос из Москвы и Иркутска.

Привычное расписание остается для Таиланда : в Бангкок — из Владивостока, Иркутска и Москвы, в Краби — из Екатеринбурга. Морские курорты Европы представлены Бургасом, Ларнакой, Тиватом , Ираклионом, Пальма-де-Майоркой.

По-прежнему востребованы традиционные Римини и Венеция из Москвы, Рим — из Жуковского и Екатеринбурга, Барселона — из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Летом из российской столицы можно будет улететь в Мюнхен и Варшаву , а из Екатеринбурга — в Париж.

Участятся рейсы в Израиль . В Тель-Авив из подмосковного Жуковского они будут выполняться ежедневно, из Минеральных вод — два раза в неделю. Также на Землю обетованную смогут отправиться жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары и Сочи.

Батуми, Кутаиси, Ереван и Оценить кавказское гостеприимство позволит путешествие в Тбилиси Баку . Жителям Санкт-Петербурга предоставится возможность посетить Бухару , а уральцам — Самарканд.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год услугами перевозчика воспользовались 8 000 474 человека. Более чем на 200 направлениях работают 43 лайнера европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).