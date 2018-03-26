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AF KLM Cargo подтверждает планы летнего расписания
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AF KLM Cargo подтверждает планы летнего расписания 

AirCargoNews.ru 27 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Как сообщают эксперты новостного портала AVIAV, авиакомпания Air France KLM Martinair Cargo объявила о своем летнем расписании.
Air France KLM Martinair Cargo будет предлагать грузовые перевозки примерно на 1115 еженедельных услуг до 116 пунктов назначения по всей совместной сети, а этим летом будет добавлено несколько новых соединений, на которых будут предлагаться грузовые мощности.
Группа должна начать работу по направлению из международного аэропорта Шарль-де-Голль в Тайбэй. Boeing 777 будет совершать рейсы три раза в неделю в столицу Тайваня с 16 апреля.
Air France также будет летать три раза в неделю из аэропорта Шарль-де-Голль в Найроби, Кения, с использованием самолёта B787 «Dreamliner», а также пять раз в неделю в Сиэтл, США на самолёте B777-200.
Перевозчик также будет продолжать обслуживать направление Сан-Хосе — Коста-Рике, которое было запущено только прошлой зимой.
Также совершать рейсы из аэропорта Шарль-де-Голль будут самолёты Airbus A340, обслуживаемые дочерней авиакомпанией Joon to Mahé, располагающейся на Сейшельских островах, три раза в неделю, а рейсы на A340 в Форталезу в Бразилии будут предоставляться два раза в неделю.
Между тем, группа также предложит ряд новых соединений из аэропорта Амстердама Схипхол. Новая услуга по направлению Форталезы будет предоставляться три раза в неделю на самолёте A330-200.
Пропускная способность будет увеличена на маршрутах Схипхол — Международный аэропорт имени Джона Кеннеди с добавлением другого, почти ежедневного, полетного графика.
Группа также будет продолжать работать по маршруту Мумбаи-Индия, который был запущен прошлой зимой. Маршрут обслуживается самолетами B787 три раза в неделю.
Кроме того, благодаря сотрудничеству с партнером по совместному предприятию Delta Cargo, компания Air France KLM Martinair Cargo предложит то, что она описывает как «достаточную грузоподъемность» на североатлантических маршрутах Delta в Европу и из неё.
Новой услугой в этом партнерстве, предоставлять которую будут в аэропорте Схипхол, станет прямое обслуживание в / из Лос-Анджелеса и Орландо, в то время как от аэропорта Схипхол грузовые возможности будут предлагаться по маршрутам Индианаполиса и Лос-Анджелеса.
За 2017 год авиакомпания Air France KLM Martinair Cargo перевезла 1,1 миллионов тонн грузов. Группа предлагает грузовые возможности с большим парком пассажирских самолетов, а также грузовые места на основной палубе двух грузовых самолетов B777, четырех грузовых самолетов B747-400 и шести комбинированных самолетах B747-400.
Летний сезон охватывает период с 25 марта по 28 октября этого года. Многие подробности о потенциальных новых мощностях уже были подтверждены в релизе летнего расписания родительской пассажирской группы.
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