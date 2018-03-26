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«Храброво» примет первый рейс российского лоукостера, который возобновил полёты в Калининград
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«Храброво» примет первый рейс российского лоукостера, который возобновил полёты в Калининград 

Вести Калининград 38 минут назад
Фото: Вести Калининград
На официальном сайте компании билет из столицы в Янтарный край стоит две с половиной тысячи рублей, обратно две тысячи рублей. А в апреле перевозчик запустит рейсы в Санкт-Петербург.
Как ранее сообщала пресс-служба лоукостера, авиакомпания эксплуатирует только новые современные самолеты Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел, поставляемые напрямую с завода производителя.
Калининградский аэропорт также перешёл на весенне-летнее расписание и на круглосуточный режим работы. В летнем сезоне из Калининграда будет летать 15 авиакомпаний по 20 внутренним и международным направлениям. Появится три новых рейса в Сочи, Сыктывкар и в Ригу.
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