«Храброво» примет первый рейс российского лоукостера, который возобновил полёты в Калининград 

На официальном сайте компании билет из столицы в Янтарный край стоит две с половиной тысячи рублей, обратно две тысячи рублей. А в апреле перевозчик запустит рейсы в Санкт-Петербург.
Как ранее сообщала пресс-служба лоукостера, авиакомпания эксплуатирует только новые современные самолеты Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел, поставляемые напрямую с завода производителя.
Калининградский аэропорт также перешёл на весенне-летнее расписание и на круглосуточный режим работы. В летнем сезоне из Калининграда будет летать 15 авиакомпаний по 20 внутренним и международным направлениям. Появится три новых рейса в Сочи, Сыктывкар и в Ригу.
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