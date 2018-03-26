«Храброво» примет первый рейс российского лоукостера, который возобновил полёты в Калининград

На официальном сайте компании билет из столицы в Янтарный край стоит две с половиной тысячи рублей, обратно две тысячи рублей. А в апреле перевозчик запустит рейсы в Санкт-Петербург Как ранее сообщала пресс-служба лоукостера, авиакомпания эксплуатирует только новые современные самолеты Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел, поставляемые напрямую с завода производителя. Калининградский аэропорт также перешёл на весенне-летнее расписание и на круглосуточный режим работы. В летнем сезоне из Калининграда будет летать 15 авиакомпаний по 20 внутренним и международным направлениям. Появится три новых рейса в Сочи Сыктывкар и в Ригу ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ: Калининградский аэропорт «Храброво» перешёл на круглосуточный режим работы