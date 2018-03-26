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Ирония судьбы-2018: авиакомпания отправила пассажира на Ямал вместо Питера
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Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди

Ирония судьбы-2018: авиакомпания отправила пассажира на Ямал вместо Питера 

Красный Север 45 минут назад
Фото: Красный Север
Ухтинец Андрей Егоров планировал улететь из Ухты в Санкт-Петербург. Представьте себе удивление молодого человека, когда самолет приземлился в Бованенково!
Как сообщает портал progoroduhta.ru, в местном аэропорту мужчина прошел регистрацию и все этапы допуска на борт: досмотр ручной клади, пропуск на рейс по посадочным талонам.
— Я летел на учебу. Сел в самолет, мне пожелали счастливого пути, и мы полетели. Конечно, я не обрадовался, когда узнал, где мы приземлились. У меня были другие планы на этот день, — пояснил пассажир журналистам.
Авиакомпания признала свою вину и оплатила обратный перелет ухтинцу.
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