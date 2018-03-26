Сочи вошел в тройку лидеров среди российских городов-лауреатов премии Travelers Choice Awards 

Так, Олимпийская столица вошла в тройку лидеров премии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor. Олимпийская столица в рейтинге самых популярных туристических направлений заняла второе место. Возглавил ТОП Санкт-Петербург. Кроме этого, сайт для путешественников определил победителей в номинациях: «Лучший музей», «Лучшая авиакомпания» и «Лучшее туристическое направление в Европе» сообщает KrasnodarMedia.
Третье место любители путешествий отдали Москве. В российской столице оказалось больше всего контрастов, которые пользователи сайта также сочли интересными.
«ФедералПресс» напоминает, что названы самые счастливые страны мира.