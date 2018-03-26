Ещё
Сочи вошел в тройку лидеров среди российских городов-лауреатов премии Travelers Choice Awards
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди

Сочи вошел в тройку лидеров среди российских городов-лауреатов премии Travelers Choice Awards 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Так, Олимпийская столица вошла в тройку лидеров премии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor. Олимпийская столица в рейтинге самых популярных туристических направлений заняла второе место. Возглавил ТОП Санкт-Петербург. Кроме этого, сайт для путешественников определил победителей в номинациях: «Лучший музей», «Лучшая авиакомпания» и «Лучшее туристическое направление в Европе» сообщает KrasnodarMedia.
Третье место любители путешествий отдали Москве. В российской столице оказалось больше всего контрастов, которые пользователи сайта также сочли интересными.
«ФедералПресс» напоминает, что названы самые счастливые страны мира.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Уфимский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание В 2017 году в России зафиксирован рекордный турпоток «Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в Самару
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов231
Умер Сергей Мавроди217
Украина задержала российское судно189
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия350
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП222
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
00:22
Бузова запускает свое реалити-шоу
Шоу-бизнес
00:19
Европейцев испугала российская ракета
Наука и техника
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
01:03
Песков отреагировал на слухи о запрете «плохих новостей»
Политика
России нужно перестать оправдываться
Политика Статьи
01:49
Почему они нас ненавидят
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение