Авиасообщение между Псковом и Симферополем возобновят после годового перерыва

"Мы еще с прошлого года вели работу по возобновлению этого рейса. Теперь авиасообщение восстановлено. Полеты будут осуществляться «Саратовскими авиалиниями», они уже активно продают билеты и с июня начинают совершать рейсы. Будут летать в Симферополь раз в неделю по понедельникам", — сказал собеседник агентства.

Согласно информации сервиса онлайн-бронирования «Саратовских авиалиний», первый рейс по маршруту Псков — Симферополь состоится 11 июня. Пассажиров будут перевозить на самолетах ЯК-42. Время в пути составит три часа и 15 минут. Стоимость билетов — от 8,4 тыс. до 13,8 тыс. рублей.

Первый прямой авиарейс из Пскова в Симферополь состоялся летом 2016 года. Тогда полеты начались 9 июня. В 2017 году полеты в этом направлении не совершались.