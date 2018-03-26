Алтайские кадеты пройдут на Урале по следам экспедиции Витуса Беринга

Свердловскую область приедут алтайские кадеты, чтобы пройти по маршруту Великой Северной экспедиции Витуса Беринга. Вместе с учениками приедет прямой потомок известного землеоткрывателя, об этом сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал»

На Среднем Урале ученики бийской кадетской школы проведут четыре дня. Они протестируют туристический проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции», который был организован по следам географических исследований под руководством Витуса Беринга.

В уральский регион кадеты приедут во главе с преподавателем и прямым потомком великого землеоткрывателя — Маратом Берингом. Ребятам предстоит посетить Екатеринбург Первоуральск , поселок Билимбай, Каменск-Уральский Камышлов , деревню Чудова и Верхнюю Пышму. В конце своей поездки кадеты встретятся с встретятся с автором российской исторической прозы, уральским писателем Александром Керданом.

«Такое своеобразное тестирование туристического маршрута организовано нами во второй раз, в прошлом году ребята побывали в Пермском крае . Мы считаем, что дети — одна из главных аудиторий нового туристического проекта, имеющего не только познавательную, но и патриотическую направленность. К тому же они всегда дают хорошую обратную связь, благодаря которой мы понимаем, как доработать туристический маршрут, который сегодня охватывает 39 субъектов Российской Федерации », — рассказал автор проекта Ильдар Маматов