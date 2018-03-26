Алтайские кадеты пройдут на Урале по следам экспедиции Витуса Беринга 

В Свердловскую область приедут алтайские кадеты, чтобы пройти по маршруту Великой Северной экспедиции Витуса Беринга. Вместе с учениками приедет прямой потомок известного землеоткрывателя, об этом сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал».
На Среднем Урале ученики бийской кадетской школы проведут четыре дня. Они протестируют туристический проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции», который был организован по следам географических исследований под руководством Витуса Беринга.
В уральский регион кадеты приедут во главе с преподавателем и прямым потомком великого землеоткрывателя — Маратом Берингом. Ребятам предстоит посетить Екатеринбург, Первоуральск, поселок Билимбай, Каменск-Уральский, Камышлов, деревню Чудова и Верхнюю Пышму. В конце своей поездки кадеты встретятся с встретятся с автором российской исторической прозы, уральским писателем Александром Керданом.
«Такое своеобразное тестирование туристического маршрута организовано нами во второй раз, в прошлом году ребята побывали в Пермском крае. Мы считаем, что дети — одна из главных аудиторий нового туристического проекта, имеющего не только познавательную, но и патриотическую направленность. К тому же они всегда дают хорошую обратную связь, благодаря которой мы понимаем, как доработать туристический маршрут, который сегодня охватывает 39 субъектов Российской Федерации», — рассказал автор проекта Ильдар Маматов.
Напомним, «Маршрутами Великой Северной экспедиции» — это межрегиональный туристический проект, который проходит по пути следования экспедиции, организованной в XVIII веке Витусом Берингом и Алексеем Чириковым. Свердловская область стала частью этого проекта в 2017 году. Маршрут охватывает территории Среднего Урала, предгорий Северного Урала, а также Предуралье и Зауралье.