Новые прямые перелеты в шесть городов России открываются из Симферополя

Ставрополь, Липецк и Авиакомпания «РусЛайн» открывает прямые авиаперелеты из аэропорта «Симферополь» в шесть российских городов — Нальчик , Воронеж, Владикавказ Тамбов . Как сообщает пресс-служба международного аэропорта «Симферополь», выполнение рейсов начнется с июня текущего года.

Рейсы в Нальчик, Тамбов и Владикавказ будут выполняться впервые в современной истории воздушной гавани, сообщает КИА.

Гендиректор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин отметил, что перевозчик постоянно стремимся к расширению сети региональных маршрутов.

«Это открывает возможность для жителей регионов путешествовать в Крым напрямую, минуя пересадки в других городах», — сказал он.

Плаксин также отметил, что расписание рейсов составлено так, чтобы прилетающим туристам было удобно добираться до мест отдыха в дневное время. Кроме того, новые направления, по его словам, будут востребованы и представителями бизнеса.

Все рейсы будут выполняться до конца августа по субботам и воскресеньям на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.