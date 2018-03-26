Новые прямые перелеты в шесть городов России открываются из Симферополя 

Авиакомпания «РусЛайн» открывает прямые авиаперелеты из аэропорта «Симферополь» в шесть российских городов — Нальчик, Воронеж, Владикавказ, Ставрополь, Липецк и Тамбов. Как сообщает пресс-служба международного аэропорта «Симферополь», выполнение рейсов начнется с июня текущего года.
Рейсы в Нальчик, Тамбов и Владикавказ будут выполняться впервые в современной истории воздушной гавани, сообщает КИА.
Гендиректор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин отметил, что перевозчик постоянно стремимся к расширению сети региональных маршрутов.
«Это открывает возможность для жителей регионов путешествовать в Крым напрямую, минуя пересадки в других городах», — сказал он.
Плаксин также отметил, что расписание рейсов составлено так, чтобы прилетающим туристам было удобно добираться до мест отдыха в дневное время. Кроме того, новые направления, по его словам, будут востребованы и представителями бизнеса.
Все рейсы будут выполняться до конца августа по субботам и воскресеньям на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.