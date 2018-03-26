На гастрономическом фестивале в Чечне введут отдельную номинацию для городов-организаторов

ГРОЗНЫЙ, 26 марта. / ТАСС /. Номинация для городов-организаторов чемпионата мира по футболу появится на международном гастрономическом фестивале «Шашлык — Машлык», который пройдет в Грозном 5 мая, сообщили ТАСС сообщили в комитете правительства Чечни по туризму.

"Второй Международный фестиваль туризма и активного отдыха «Шашлык — Машлык» пройдет 5 мая в цветочном парке «Грозный — сити» в столице Чеченской Республики. Тематикой фестиваля станет чемпионат мира по футболу, планируется ввести отдельную кулинарную номинацию для 11 городов-организаторов ЧМ-2018. После основного мероприятия пройдет товарищеский матч между сборной правительства Чечни и сборной городов-организаторов", — сообщили в комитете.

Организаторами фестиваля выступают Федеральное агентство по туризму и комитет правительства Чечни по туризму. Он также будет включать в себя дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд на гриле и барбекю и состязание между командами поваров на лучшие блюда, приготовленные на углях. Мероприятие будет сопровождаться культурно-развлекательной программой, выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов.

"Также в программу фестиваля включены турниры по национальным и традиционным видам спорта и многое другое. В рамках фестиваля состоится открытие туристского сезона — IV Республиканская туристская выставка «Визит Чечня», где города и муниципальные районы региона смогут представить свой туристский потенциал", — рассказали комитете правительства Чечни по туризму.