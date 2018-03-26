UTair за два месяца увеличила пассажироперевозки на 18,6% — до 1,13 млн человек

Авиакомпания UTair за два месяца текущего года увеличила перевозки пассажиров на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,13 млн человек, сообщили в авиакомпании. В том числе пассажиропоток на внутренних авиалиниях вырос на 18,9% и на 17,1% на международных направлениях. «Налет на воздушных судах вырос благодаря эффективной работе технических служб, а пассажиропоток — благодаря промоакциям и спецпредложениям», — отметил президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков