Авиакомпания «Победа» не ведет переговоры о возобновлении рейсов между Москвой и Кировом

«Сеть маршрутов „Победы“ расписана до конца 2019 г., и с Кировом никаких переговоров не велось и не ведется», — сказал источник.

Ранее в СМИ появилась информация, что кировский аэропорт Победилово ведет переговоры с перевозчиком о возобновлении рейсов.