Авиакомпания «Победа» не ведет переговоры о возобновлении рейсов между Москвой и Кировом 

«Сеть маршрутов „Победы“ расписана до конца 2019 г., и с Кировом никаких переговоров не велось и не ведется», — сказал источник.
Ранее в СМИ появилась информация, что кировский аэропорт Победилово ведет переговоры с перевозчиком о возобновлении рейсов.
Авиакомпания «Победа» перестала осуществлять рейсы между Москвой и Кировом с 1 февраля 2017 г. из-за прекращения действия соглашения с аэропортом Победилово и правительством области о предоставлении скидок. В пресс-службе перевозчика объяснили отказ от сотрудничества с аэропортом неприемлемыми для компании ценами.