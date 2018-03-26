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Qatar Airways хочет купить долю в аэропорту Внуково
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Qatar Airways хочет купить долю в аэропорту Внуково 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways во время визита эмира Катара в Россию подпишет меморандум с аэропортом Внуково о возможности покупки доли в аэропорту.
Фото moscow-airports.com  В воскресенье вечером эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого, как ожидается, на переговорах будут затронуты вопросы сотрудничества в экономике, торговле, сельском хозяйстве, а также расширение инвестиционного сотрудничества, сообщили РИА «Новости» в воскресенье в МИД Катара. "Будет подписан меморандум о взаимопонимании между Qatar Airways и международным аэропортом Внуково для возможности покупки доли в аэропорту Внуково", — заявил представитель МИДа. Международный аэропорт Внуково (МАВ) — один из трех крупнейших авиатранспортных комплексов России и московского авиаузла. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Авиакомпания Qatar Airways — одна из самых молодых авиакомпаний в мире, осуществляющая перелеты на шести континентах с 1997 г. Как сообщали «Вести. Экономика», аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год. Указ президента Владимира Путина от 1 августа 2015 г. предусматривает, что доля государства в МАВ должна быть не ниже 25% + одна акция. В сентябре 2015 г. правительство своим распоряжением определило перечень частных акционеров, вносящих имущество в качестве вклада в уставный капитал МАВ. Этими акционерами стали компании «Внуково-Альянс», «Сильвани», «Компания „Юнокс“ и „Внуковская инвестиционная компания“. Частные акционеры владеют блокпакетом компании „Аэропорт „Внуково“ и контролем в МАВ (терминал В, у государства 25% + одна акция).
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