Ещё
На леднике Эльбруса могут организовать летнюю зону катания для любителей горных лыж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На леднике Эльбруса могут организовать летнюю зону катания для любителей горных лыж 

«Это Кавказ» 2 часа назад
В Минкавказа РФ рассматривают возможность открытия круглогодичной зоны катания на леднике Эльбруса по аналогии с австрийским горнолыжным курортом «Штубай», где на лыжах катаются даже летом.
«Опыт курорта «Штубай» интересен с точки зрения круглогодичной эксплуатации: на больших высотах даже летом работают горнолыжные трассы, тогда как в долине туристам доступны пешеходные тропы, полеты на дельтаплане и параплане, работают площадки для тренировки скалолазов. Аналогичные возможности открывает и северокавказский курорт «Эльбрус», где катание на леднике, благодаря самой высокогорной канатной дороге до станции «Гара-Баши», возможно даже летом», — сообщил первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Его слова передаются в сообщении пресс-службы Корпорации развития Северного Кавказа по итогам поездки делегации ведомства и компании в Австрию.
Сейчас горнолыжный сезон на курорте «Эльбрус» длится в среднем с октября по май. На летний период трассы обычно закрывают на профилактические работы.
«Это Кавказ»: последние новости
SPA-центры на Северном Кавказе собираются строить по примеру Баден-Бадена На Ставрополье собираются ввести штраф за неуплату курортного сбора При доработке Стратегии развития туризма в СКФО учтут современные мировые тенденции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди235
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия303
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП170
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово68
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение