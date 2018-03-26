На леднике Эльбруса могут организовать летнюю зону катания для любителей горных лыж

В Минкавказа РФ рассматривают возможность открытия круглогодичной зоны катания на леднике Эльбруса по аналогии с австрийским горнолыжным курортом «Штубай», где на лыжах катаются даже летом.

«Опыт курорта «Штубай» интересен с точки зрения круглогодичной эксплуатации: на больших высотах даже летом работают горнолыжные трассы, тогда как в долине туристам доступны пешеходные тропы, полеты на дельтаплане и параплане, работают площадки для тренировки скалолазов. Аналогичные возможности открывает и северокавказский курорт «Эльбрус», где катание на леднике, благодаря самой высокогорной канатной дороге до станции «Гара-Баши», возможно даже летом», — сообщил первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов . Его слова передаются в сообщении пресс-службы Корпорации развития Северного Кавказа по итогам поездки делегации ведомства и компании в Австрию

Сейчас горнолыжный сезон на курорте «Эльбрус» длится в среднем с октября по май. На летний период трассы обычно закрывают на профилактические работы.