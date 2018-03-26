Калининградский аэропорт «Храброво» перешёл на круглосуточный режим работы

Аэропорт «Храброво» перешёл на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 27 октября 2018 года. С началом его действия Калининградский аэропорт переходит и на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В летнем сезоне полеты из Калининграда будут осуществлять 15 авиакомпаний (10 отечественных и 5 иностранных) по 20 внутренним и международным регулярным направлениям.

Суммарно на московском направлении будет совершаться до 17 рейсов в день.

С 26 марта авиакомпания «Победа» возобновит полеты по маршруту Москва ( «Внуково» ) — Калининград — Москва («Внуково»). Рейсы будут выполняться ежедневно. А с 18 апреля «Победа» начнет ежедневно выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно.

В московский аэропорт «Внуково» рейсы также будут выполнять авиакомпании «Россия» «ЮТэйр» . Всего на данном направлении запланировано суммарно до 6 рейсов ежедневно.

В Санкт-Петербург полеты будут выполнять авиакомпании «Россия» («Аэрофлот»), «Уральские авиалинии», «Нордавиа», «Победа» и «S7 Airlines» — всего запланировано до 7 рейсов ежедневно.

В течение действия всего весенне-летнего расписания авиакомпания «Уральские авиалинии» дважды в неделю будет осуществлять полёты по маршруту Екатеринбург — Калининград — Екатеринбург. Авиакомпания «Северсталь» будет выполнять полеты с частотой до трёх раз в неделю из Череповца в Калининград и обратно.

В летнем расписании возобновятся полеты в Мурманск Архангельск . Авиакомпания «Нордавиа» с июня по сентябрь будет выполнять рейсы дважды в неделю по каждому из этих направлений.

С 07 июня авиакомпания «Ижавиа» возобновит выполнение рейсов по маршруту Краснодар — Калининград — Краснодар.

В летнем сезоне авиакомпанией «Белавиа» по-прежнему будут выполняться рейсы в Минск. В расписании запланировано три рейса ежедневно. Также авиакомпания «Белавиа» в период с июня по сентябрь продолжит с прежней частотой дважды в неделю выполнять рейсы в Брест — по средам и субботам, Гомель — по понедельникам и четвергам, Гродно — по вторникам и пятницам и Витебск — по пятницам и воскресеньям.

Польская авиакомпания «LOT» планирует выполнять полёты по маршруту Варшава — Калининград — Варшава с частотой 6 раз в неделю. Авиакомпания «Узбекистон Хаво Йуллари» по-прежнему будет совершать регулярные рейсы из Ташкента в Калининград и обратно с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям.

С 07 мая по 22 октября прямые регулярные рейсы в Барселону ( Испания ) по понедельникам и четвергам обеспечит авиакомпания «Vueling».

В сезоне «Лето — 2018» из аэропорта «Храброво» будут действовать три новых направления.

С 27 мая на регулярных внутренних рейсах будет действовать новое направление в Сочи. Полеты будет совершать авиакомпания «Нордавиа» один раз в неделю по воскресеньям. Полетная программа рассчитана на летний сезон до 30 сентября 2018 года. Вылет из Калининграда запланирован на ночное время в 02:45, прибытие в Сочи — в 07:15. Из Сочи вылет — в 23:15, прилет в аэропорт «Храброво» — в 01:55. Отметим, что рейсы на данном направлении не выполнялись с лета 2015 года.

С 02 июня по 27 октября авиакомпания «Комиавиатранс» будет осуществлять полеты по маршруту Сыктывкар — Калининград — Сыктывкар с частотой один раз в неделю по субботам. Вылет из Сыктывкара запланирован на 20:20, прибытие в Калининград — в 22:20. Отправление обратного рейса из Калининграда в 23:20, прибытие в аэропорт Сыктывкар — в 03:20.

С 17 апреля 2018 года латвийская авиакомпания «AirBaltic» открывает новое направление в Ригу. Рейсы будут выполняться ежедневно. Из аэропорта «Храброво» вылет запланирован на 04:30, прилет в аэропорт Риги — в 06:25. Вылет из Риги — в 23:30, прибытие в Калининград — в 23:25.

Время для каждого аэропорта указано местное.