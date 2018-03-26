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«Азимут» в апреле начнет летать в Грозный, Минеральные Воды, Ставрополь, Уфу и Казань
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«Азимут» в апреле начнет летать в Грозный, Минеральные Воды, Ставрополь, Уфу и Казань 

ТАСС 12 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов авиакомпания «Азимут» открывает в апреле рейсы в Казань, Грозный, Минеральные Воды, Уфу и Ставрополь, сообщает пресс-служба перевозчика.
"В апреле перевозчик начнет обслуживать направления из Ростова-на-Дону в Казань, Грозный, Минеральные Воды и Уфу, из Санкт-Петербурга в Грозный и Ставрополь, а также по маршруту Краснодар — Уфа", — говорится в сообщении.
1 апреля перевозчик выполняет первые рейсы из Санкт-Петербурга в Грозный (рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и из Ростова-на-Дону в Уфу (по вторникам, пятницам и воскресеньям). 2 апреля открывается направление Ростов-на— Дону — Казань, которое будет обслуживаться три раза в неделю — по понедельникам средам, пятницам. 3 апреля авиакомпания выполняет первые рейсы из Санкт-Петербурга в Ставрополь и из Краснодара в Уфу, 5 апреля — в Минеральные Воды из Ростова-на-Дону. Рейсы из Ростова-на-Дону в Грозный начнут выполнять с 24 апреля по вторникам и четвергам.
Рейсы из Москвы в Грозный и Краснодар и из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород откроются с 1 мая.
Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск и другие города. Перевозчик начал полеты в сентябре 2017 года. За 2017 год «Азимут» перевез 73 тыс. пассажиров. Как сообщил ТАСС исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий, в 2018 году авиакомпания рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.
"Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил 652 956 человек.
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