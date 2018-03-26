«Азимут» в апреле начнет летать в Грозный, Минеральные Воды, Ставрополь, Уфу и Казань

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. / ТАСС /. Базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов авиакомпания «Азимут» открывает в апреле рейсы в Казань Грозный , Минеральные Воды, Уфу Ставрополь , сообщает пресс-служба перевозчика.

"В апреле перевозчик начнет обслуживать направления из Ростова-на-Дону в Казань, Грозный, Минеральные Воды и Уфу, из Санкт-Петербурга в Грозный и Ставрополь, а также по маршруту Краснодар — Уфа", — говорится в сообщении.

1 апреля перевозчик выполняет первые рейсы из Санкт-Петербурга в Грозный (рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и из Ростова-на-Дону в Уфу (по вторникам, пятницам и воскресеньям). 2 апреля открывается направление Ростов-на— Дону — Казань, которое будет обслуживаться три раза в неделю — по понедельникам средам, пятницам. 3 апреля авиакомпания выполняет первые рейсы из Санкт-Петербурга в Ставрополь и из Краснодара в Уфу, 5 апреля — в Минеральные Воды из Ростова-на-Дону. Рейсы из Ростова-на-Дону в Грозный начнут выполнять с 24 апреля по вторникам и четвергам.

Рейсы из Москвы в Грозный и Краснодар и из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород откроются с 1 мая.

Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу Сочи , Санкт-Петербург, Москву, Самару Новосибирск и другие города. Перевозчик начал полеты в сентябре 2017 года. За 2017 год «Азимут» перевез 73 тыс. пассажиров. Как сообщил ТАСС исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий, в 2018 году авиакомпания рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.