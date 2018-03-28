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СК начал проверку после сообщений о дебоше на рейсе Екатеринбург — Анталья
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СК начал проверку после сообщений о дебоше на рейсе Екатеринбург — Анталья 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку после сообщений о нарушении порядка на борту самолета, следовавшего рейсом Екатеринбург — Анталья, говорится в сообщении на сайте уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами… по информации, распространенной средствами массовой информации, о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна одним из пассажиров, следовавшего рейсом Екатеринбург — Анталья, проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Добавляется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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